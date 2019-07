Ribnitz-Damgarten

In der Nacht zu Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter offenbar versucht, in den Takko-Markt im Bodden-Center in Ribnitz-Damgarten einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein aufmerksamer Bürger gegen 1.38 Uhr eine dunkel gekleidete Person beobachtet, die versuchte, die Schaufensterscheibe des Kleidungs-Geschäfts einzuschlagen. Der Bürger informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war der mutmaßliche Einbrecher jedoch bereits verschwunden.

In das Geschäft selbst gelangte der Täter offenbar nicht. Allerdings wurden die Schaufenster beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 6000 Euro.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer etwas zu dem Sachverhalt mitteilen kann, kann dies im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier unter Telefon 03821-8750, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de tun.

Robert Niemeyer