Marlow

Ein bzw. mehrere bislang unbekannte Täter haben offenbar versucht, in den Vogelpark Marlow einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, hatten aufmerksame Bürger in der Nacht mitbekommen, dass sich jemand an der Eingangstür zum Büro des Parks zu schaffen machte. Die Anwohner riefen die Polizei. Als diese vor Ort eintraf, waren der oder die mutmaßlichen Einbrecher bereits verschwunden.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt nun. Es entstand ein Sachschaden von polizeilich geschätzten 1000 Euro. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Robert Niemeyer