Groß Kordshagen

Zehn Millionen Euro will die Prima-Gruppe aus Neuruppin, die sich in den vergangenen Jahren besonders dem Thema „Urlaub in Deutschland“ widmet, bis zum nächsten Sommer auf der fünf Hektar großen Fläche in der kleinen Boddengemeinde investieren.

Das erwartet die künftigen Camper

Reisemobilhafen, Übernachten im Schlaf-Fass, Wohnen im Tiny-Haus, Wellness, Pool, Sport – all das erwartet die Camper künftig. Begeben Sie sich mit uns schon mal auf einen virtuellen Rundgang durch das Resort 20 Kilometer westlich von Stralsund.

Baubeginn für große Anlage

Vor anderthalb Jahren hatten die Brandenburger das Grundstück gekauft, im vergangenen Herbst begannen die ersten Arbeiten. Jetzt wurde mit dem symbolischen ersten Spatenstich der Baubeginn für das erste Gebäude des Camping Resorts gefeiert. Was schnell klar wird: Das „Camping Resort am Darß“ hat mit dem dörflichen Zeltplatz, den die Gemeinde vor 30 Jahren eröffnet hat, nichts mehr zu tun.

Von Ines Sommer