Ahrenshoop

Zahlreiche Zuschauer verfolgten gestern Nachmittag bei Kaiserwetter das Tonnenabschlagen des Tonnenbundes Ahrenshoop, Alt- und Niehagen auf der Festwiese im Ortsteil Althagen. Unter den Reitern befand sich auch Benjamin Heinke, der im Mai dieses Jahres den Bürgermeisterposten übernommen hat. Ein Besucher wunderte sich, dass einige Pferde eine rote Schleife im Schwanz hatten. „Wird wohl Deko sein“, witzelte er. Nur wenig später klärte Lothar Jaeschke, der die Veranstaltung sehr unterhaltsam moderierte, ihn und alle anderen Zuschauer auf: Rote Schleifen erhalten die Pferde, die auch mal nach hinten ausschlagen.

Letztes Stück der Heringstonne wollte partout nicht fallen

So, nachdem das geklärt war und die Reiter und Reiterinnen auf ihren Pferden einen Probedurchlauf absolviert hatten, ging es beherzt zur Sache. Dazu spielte die Original Mecklenburg-Vorpommersche Blaskapelle aus Ribnitz-Damgarten auf. Während die Tonnenbrüder und -schwestern der Tonne einen Schlag nach dem anderen versetzten, gab Lothar Jaeschke schon mal seine Prognose ab. „Ich würde sagen, dass das letzte Holzstück um 17.30 Uhr fällt“. Er fügte dann aber dann noch schnell hinzu, dass es auch länger dauern könne. „Vor einigen Jahren wurde das Tonnenabschlagen erst um 19.40 Uhr beendet.“

In Ahrenshoop werden, anders als in anderen Gemeinden, wo dieser Brauch gepflegt wird, übrigens nur zwei Könige ermittelt. Der Reiter, dem es gelingt, die letzte Stäbe abzuschlagen, wird Stäbenkönig. Diesen Titel sicherte sich gestern Olaf Fretwurst. Wem es gelingt, das allerletzte Stück der Tonne zu Fall zu bringen, wird Tonnenkönig. Bevor dessen Name verkündet werden konnte, dauerte es gestern allerdings. Das letzte Stück der Tonne wollte und wollte partout nicht fallen. Zum entscheidenden Schlag holte dann schließlich Frank Krull aus, da war es bereits 19.45 Uhr.

Edwin Sternkiker