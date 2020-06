Vier geschichtsträchtige Häuser in der Langen Straße in Barth

Barth

Vier Häuser in der Langen Straße – Nummer 26, 28, 30 und 32 – die alle geschichtsträchtig sind. In der Langen Straße 26 wohnte Mitte/Ende des 17. Jahrhunderts der Uhrmacher Johann Friedrich Nobert mit seiner Ehefrau Elisabeth geb. Teetz. Einer ihrer Söhne war der spätere Mechaniker Friedrich Nobert, der vom 17. Januar 1806 bis zum 21. Februar 1881 in Barth lebte.

Mit 21 Jahren, im Jahr 1827, fand eine von ihm gefertigte Taschenuhr auf der Gewerbeausstellung in Berlin Anerkennung. Eine Erfindung machte ihn dann weltbekannt: Er erfand Testplatten, die mehrere Liniensysteme enthalten. Um diese Platten herstellen zu können, hat er eine Teilungsmaschine erfunden. Zudem baute er auch Mikroskope und war berühmt für die von ihm hergestellten Standuhren. Nach Friedrich Nobert wurden eine Schule und eine Straße benannt. Am 17. Januar 2012 wurde Nobert postum die Ehrenbürgerschaft der Stadt Barth verliehen.

Ratsapotheke und Verlag

Die Häuser in der Langen Straße 26, 28, 30 und 32 heute. Quelle: Mario Galepp

In der Langen Straße 28 ist die Ratsapotheke. Seit 1793 befindet sie sich hier, davor war sie im Rathaus auf dem Markt.

Im Haus Nummer 30 befand sich die Firma „Antony´s Erben Inh. Adolf Dahlfeld“. Letzterer war auch Herausgeber des „Barther Tageblatt“. Die Gründung dieser Firma geht auf das Jahr 1848 zurück. Der Buchdrucker C.W. Anthony betrieb zunächst in der Fischerstraße eine Druckerei. 1865 verlegte er sein Geschäft in die Badstüberstraße. Im Dezember 1900 wurden das Geschäft und der Verlag aus der Badstüberstraße in die Lange Straße 30 verlegt. Das Geschäftshaus wurde vorher von Grund auf neu gebaut. Seit 1902 wurde hier jährlich ein Adressbuch für Barth gedruckt und auch viele andere erhaltene Druckwerke wie die Chronik des Bürgermeisters Oom.

Im Haus mit der Nummer 32 betrieb der Kaufmann Paul Arndt ein Woll-Fachgeschäft. Nach dem 2. Weltkrieg war dort kurzfristig das Arbeitsamt untergebracht. Anfang der 1980er Jahre wurde es abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Das historische Foto stammt aus dem Jahr 1939.

Von Mario Galepp