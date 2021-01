Barth

Papa-Teddy im Rennwagen aus den 30er Jahren, Mama-Teddy in schicker Robe und Baby-Teddy im antiken Kinderwagen: 80 Teddys aus dem 19. und 20. Jahrhundert warten im Vineta-Museum in Barth auf Besuch und zeigen Fotos aus ihrem Familienalbum.

Viele einsame Wochen liegen hinter ihnen. Bereits im Oktober haben sich die Plüschbären, die in Gesellschaft von diversen anderen Kuscheltieren wie Hunden und Affen sind, aufgehübscht und im Obergeschoss des Museums in Pose gestellt für ihre jungen und alten Gäste. Ab Mitte November haben sie sich präsentieren wollen.

Inzwischen haben es sich einige schon im weißen Spitzennachthemd auf dem alten Kinderbett bequem bemacht. Und manch einer schaut bereits etwas missgestimmt drein. Denn die von Bund und Land bestimmten Kontaktbeschränkungen sowie den angeordneten Schließungen der Museen aufgrund der Corona-Pandemie haben die Pläne vom plüschigen Treffen zunichtegemacht.

Kindheitstrauma weckt Sammelleidenschaft

Sehr zum Bedauern auch von Josefine Edle von Krepl aus dem brandenburgischen Landkreis Prignitz. Bei ihr sind die vielen Generationen der Familie Teddy zu Hause. „Der älteste Teddy ist über 100 Jahre alt, der jüngste stammt aus den 80ern“, berichtet sie. Ihre Liebe zu den Plüschbären stamme aus einem Kindheitstrauma heraus. „Als ich zwei Jahre alt war, wurde mir mein Teddy von einer fremden Frau weggenommen. Ich habe ihn nie wiedergesehen“, erzählt sie offen.

Eine Zufallsbegegnung habe sie an dieses traurige Erlebnis erst sehr viel später wieder erinnert. „Beim Stöbern auf einem Antikmarkt habe ich dann verschiedene alte Teddys gesehen und festgestellt: Teddy ist nicht gleich Teddy. Gesichtszüge, Form – in vielem unterscheiden sie sich“, sagt sie. So unterschiedlich wie die Teddys, sind auch die Geschichten zu ihnen. „Einer ist eine Leihgabe von einem guten Bekannten aus Eisenach. Er hat ihn nach dem Krieg aus einer Ruine gezottelt“, berichtet sie.

Einst machte sie die DDR-Mode-Welt bunter

Die heute 76-Jährige gehört zu den bekanntesten Modedesignerinnen der DDR-Zeit, macht seinerzeit mit ihrer, für den ostdeutschen Raum unüblichen, farbenfrohen Mode auf sich aufmerksam und eckt damit auch an.

Neben dem Entwerfen von Kleidungsstücken ist das Sammeln von getragenen Kleidungsstücken und Accessoires eine Leidenschaft der quirligen Frau, der sie seit frühester Jugend frönt. Ihre Sammlung umfasst heute mehrere tausend Objekte von kunstvoll gefertigten Kleidungsstücken. Das wohl berühmteste Sammelstück ist das Kleid, das Jacqueline Kennedy bei der Amtseinführung ihres Mannes John F. Kennedy 1960 getragen hat.

Für erste Teddy-Ausstellung das Vineta-Museum auserkoren

„Beinahe ebenso groß ist ihre Sammlung an Kinderspielzeug“, weiß der Leiter des Vineta-Museums, Dr. Gerd Albrecht, der seit vielen Jahren gut bekannt ist mit der Modeschöpferin, wie er erzählt. In Barth hat sie im Oktober erstmals eine eigene Teddy-Ausstellung aufgebaut. Zur Eröffnung ist es dann nicht mehr gekommen. Dabei hat sie sich bei der Gelegenheit auf Zuwachs für ihre Teddy-Familie gefreut.

„Unser Bürgermeister ( Friedrich-Carl Hellwig; Anm. d. Red.) ist zufällig vorbeigekommen, als sie gerade beim Ausladen war und hat sich als Teddy-Fan geoutet“, erzählt er. Er habe versprochen, sein Plüschbär aus Kindheitstagen zur Eröffnung mitzubringen und ihn der leidenschaftlichen Sammlerin zu überlassen.

Geschichten der Teddys werden zur Ausstellungseröffnung erzählt

Josefine Edle von Krepl hofft auf Nachahmer. Denn längst sei ihre Sammelleidenschaft nicht gestillt, weiß der Museumsleiter. „Wer also seinen Teddy in gute Hände abgeben und ihn in guter Gesellschaft wissen möchte, kann ihn gern mitbringen, wenn wir endlich wieder öffnen dürfen“, sagt er. Er hofft, dass die Eröffnung dieser ganz besonderen Ausstellung nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen muss. „Wenn es die Inzidenz zulässt, werden wir auch wieder kostenlose Führungen für Schulklassen anbieten und auch Gruppenführungen werden dann wieder angeboten“, informiert er.

Auch Josefine Edle von Krepl sehnt der Ausstellungseröffnung entgegen. Zu gern möchte sie den Teddys ihre Stimme leihen – deren Geschichten erzählen. Sie hat eigens für diesen Termin einen Zaubermantel genäht. Was es damit auf sich hat, verrät sie vorab nicht.

Von Anja Krüger