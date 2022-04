Vinetarium Barth: Das sagte der Investor den Stadtvertretern

Barth

Reichlich Emotionen, einiges an Aufklärung, allerdings auch weitere Fragezeichen: So in etwa könnte das Resümee der Sondersitzung der Barther Stadtvertretung am Donnerstagabend lauten. Die Stadtvertreter hatten sich mit dem geplanten Vinetarium beschäftigt und dazu auch den Investor eingeladen.

Michael Budzinski stand den Kommunalpolitikern Rede und Antwort. Die wohl wichtigste dabei: Ein langgezogenes „Ja“. Damit antwortete Budzinski auf die Frage von Stadtvertreter Andi Wallis, ob der Investor denn nach wie vor und voll und ganz hinter dem Projekt stehe und es umsetzen werde. Die Ampel steht also auf Grün, auch weil auf dem Gelände selbst vor Kurzem ja auch etwas passiert es.

Das am Barther Hafen geplante Vinetarium in einer Simulation. Quelle: Architekturbüro

Zur Erinnerung: Am Barther Hafen soll für etwa 35 Millionen Euro ein Ferien- und Freizeitkomplex mit dem Namen Vinetarium entstehen. Kino, Bowlingbahn, Konferenzsaal, Apartments, ein Schwimmbad und mehr sind geplant. Das Grundstück dafür war bereits vor fünf Jahren von der Stadt an den Investor verkauft worden. Genau diese lange Zeitspanne stieß den Stadtvertretern zuletzt auf. Unter anderem wurde dem Investor eine Frist gesetzt, mit dem Bau zu beginnen. Sonst soll der Kaufvertrag rückabgewickelt werden. Die Sitzung am Donnerstagabend brachte ein wenig Licht ins Dunkel.

„Ansonsten könnt Ihr Euch in der Kneipe treffen.“

Bevor die eigentliche Debatte jedoch starten konnte, fing sich Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig einen Rüffel der Stadtvertreter ein. Als es um die Frage ging, ob das Thema öffentlich oder nicht öffentlich behandelt werden soll, meinte der Barther Bürgermeister, dass bestimmte Punkte nicht öffentlich besprochen werden müssten. „Wir sind im Kommunalrecht, ansonsten könntet Ihr Euch in der Kneipe treffen.“ Das stieß einigen Stadtvertretern böse auf. Hellwig musste sich für die Äußerung entschuldigen.

Zumindest teilweise wurde das Thema schließlich öffentlich diskutiert, und das auch emotional. „Ich bin davon überzeugt, das wird nicht kommen. Sie halten einfach fünf Jahre die Füße still. Wir lassen uns nicht verscheißern“, sagte Stadtvertreter Lothar Wiegand (Die Linke). Auch bei anderen Stadtvertretern klangen Zweifel an der Realisierung an.

Doch die lange Zeit von fünf Jahren ist wohl nicht allein dem Investor zuzuschreiben. 2018 hatte es bereits eine Baugenehmigung gegeben. Anfang 2019 kamen Stadtverwaltung und Stadtvertretung jedoch auf die Idee, die Planungen zu ändern. Und diese auch zu beschließen. Heißt: Eine geänderte Baugenehmigung musste her. Diese Änderungsbaugenehmigung kam erst vor einem Jahr. Innerhalb eines Jahres ab diesem Zeitpunkt musste der Bau beginnen.

Streit um Gasleitung: Einigung mit Stadtwerken

Ein weiterer Knackpunkt ist wohl erst seit September 2021 bekannt. Laut Investor liegen auf dem Gelände Leitungen, die stören. Laut Kaufvertrag müsse das Grundstück aber lastenfrei übergeben werden. Das ist es wegen der Leitungen wohl nicht. Unter anderem verläuft eine Gasleitung auf der Grundstücksgrenze. Zuletzt gab es Unstimmigkeiten, wer die Verlegung der Rohe bezahlt.

Laut Michael Budzinski sei nun mit den Stadtwerken Barth ein Weg erörtert worden. Bis Mitte Mai sollen laut Budzinski die Leitungen verlegt werden. Sobald die Arbeiten für die Verlegung des Rohrs beginnen, wird auch der Bau des Vinetariums fortgesetzt. Eine Baubeginnanzeige soll dann erfolgen.

Auch von den Stadtwerken heißt es, man habe eine Einigung für das weitere Vorgehen gefunden. Schnellstmöglich soll der Verlauf des Gasrohres ermittelt werden. Ebenso schnell soll das Rohr umverlegt werden, „um das Projekt nicht aufzuhalten“, so Stadtwerke-Geschäftsführerin Kati Hanack. Wer die Kosten trägt, werde noch geklärt.

Auf dieser Fläche soll das Vinetarium gebaut werden. Zuletzt wurde das Areal beräumt. Quelle: Robert Niemeyer

Für Verwirrung sorgte der Punkt, dass es wohl einen Ergänzungskaufvertrag gibt. Es hieß, dass der Vertragspartner der Stadt im ursprünglichen Kaufvertrag gar nicht mehr existiere. Mit dem neuen Ergänzungsvertrag sei ein anderer Vertragspartner eingetragen worden. Stadtvertreter Peter Hermstedt monierte, dass die Stadtvertretung diesen Vertrag nicht kennen würden und forderte die Verwaltung auf, das Schriftstück dem Gremium zur Kenntnis zu geben. Die Frage: Kann einfach der Partner des Kaufvertrages für das Grundstück ausgetauscht werden?

Laut Michael Budzinski sei der Ergänzungsvertrag aufgrund der Änderung des Konzepts 2019 notwendig geworden. Hier wurde auch nur einer von zwei vormaligen Vertragspartnern eingetragen. Die Vinetarium GmbH & Co. KG, die das Projekt nun komplett realisiert. Zuvor sollten zwei Firmen zwei Teile realisieren.

Exposés sorgen für Zweifel

Zweifel am Willen des Investors haben bzw. hatten die Stadtvertreter aber auch, weil zuletzt Exposés aufgetaucht sind, in denen das Projekt zum Verkauf angeboten wird. Ein Exposé bietet das Projekt (Grundstück, Baugenehmigung, teilweise Planung) zum Preis von 7 Millionen Euro an für Bauwillige, die das Vinetarium realisieren wollen. Der Urheber dieses Exposés ist unbekannt, Investor Michael Budzinski spricht von Fake News. Dieses Exposé könnte auch etwas älter sein, da diesem eine Baugenehmigung aus 2018, also nicht die aktuelle, angehängt ist.

Simulation Vinetarium Barth Quelle: privat

Ein Leipziger Unternehmen kündigte im Februar 2021 in einem Newsletter den Verkaufsbeginn des Vinetariums an, das die Firma in Barth projektieren würde. Es sollte also über die Firma aus Sachsen vermarktet werden. Michael Budzinski teilte mit, dass auch hier falsch informiert wurde. Er habe die Leipziger Firma abgemahnt, die Veröffentlichung sei ohne Genehmigung erfolgt. Er wisse, wer die Leipziger Firma kontaktiert hatte – ein vermeintlicher Co-Investor für das Vinetarium – und spricht von Trittbrettfahrern.

Auf Nachfrage bei der Firma in Leipzig heißt es, dass das Projekt zur Vermarktung an die Firma herangetragen wurde. Solche Projekte würden dann stets geprüft. Nach Hinweis von Budzinski sei der Newsletter jedoch von der Homepage genommen worden, wenngleich er per Online-Suche noch immer zu finden ist. Das Projekt werde aber nicht mehr angeboten. Die Zusammenarbeit mit dem vermeintlichen Co-Investor wurde auf der Stelle beendet, hieß es. Ein solches Vorgehen sei nicht redlich.

Ein weiterer Knackpunkt ist der Betrieb des Vinetariums. Die Frage: Wie lässt sich vor allem das geplante Schwimmbad betreiben? Bekanntlich sind öffentliche Hallenbäder so gut wie immer ein Zuschussgeschäft. „Das Schwimmbad ist Mittel zum Zweck“, so Michael Budzinski. Das Gesamtkonzept mit Bowlingbahn, Apartmentvermietung, Gastronomie und Konferenzräumen trage sich. Eine entsprechende Studie sei vor einigen Jahren erstellt worden. „Ich habe die Bauverpflichtung. Ich baue. Ob ich dann damit klarkomme, ist meine Sache.“

Von Robert Niemeyer