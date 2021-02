Virtueller Winterlichterlauf in Barth: So können Sie mitmachen

Barth

Jeder für sich und doch irgendwie gemeinsam: Das ist das Motto des Winterlichterlaufs in Barth. Da aufgrund der derzeitigen Bestimmungen keine Sportveranstaltung möglich ist, muss dieses Laufevent virtuell stattfinden, begründet Ulf Röwer das Motto.

Der 28-Jährige ist Vorsitzender des SV Motor Barth, der gemeinsam mit der Vinetastadt dieses Event ins Leben gerufen hat. Er leitet die Vereinsabteilung Leichtathletik. Und er ist als passionierter Läufer Ideengeber dieser virtuellen Veranstaltung.

Spaß steht im Vordergrund

„Mittlerweile haben sich virtuelle Läufe in ganz Deutschland etabliert, sind gang und gäbe“, weiß er. Beim Winterlichterlauf geht es aber weniger darum, wer als Erstes ins Ziel kommt oder der Schnellste ist. „Es soll vorwiegend der Spaß im Vordergrund stehen, dennoch kann aber auch ein Wettkampfgedanke entwickelt werden“, betont der Barther.

Auf die Plätze, fertig, los! So können Sie teilnehmen

Start- und entsprechend Zielpunkt sind nicht festgelegt. Nur die Route steht fest. Denn der Winterlichterlauf hat seinen Namen nicht von ungefähr. „Die Idee ist es, die Barther Winterlichter, die aktuell die Altstadt schmücken, auf sportliche Weise zu erleben“, sagt Röwer.

Vorbei an jedem Barther Winterlicht: Rund 2,6 Kilometer ist eine Runde lang. Quelle: Arno Zill

Also vorbei an der Marienkirche, die von innen heraus strahlt, dem illuminierten Vineta-Museum und Fangelturm auf dem die kleine Sternenwarte stets in einem anderen Licht auf sich aufmerksam macht und den vielen anderen bunt beleuchteten Orten und Gebäuden: Ulf Röwer hat eine Strecke zusammengestellt, auf der die Läufer garantiert kein Winterlicht auslassen. „Rund 2,6 Kilometer ist eine Runde lang“, informiert er.

Hier geht es zur Anmeldung

Jeder Teilnehmer entscheidet selbst, wie viele Runde er läuft. Er beziehungsweise sie müsse sich nur auf der Route bewegen. Und mitmachen kann jeder – kostenlos und völlig unabhängig von Alter, Leistungsstand oder Wohnort. Wer dabei sein möchte, meldet sich auf der Homepage www.laufen-barth.de an. Pflichtangaben bei der Anmeldung seien das Geburtsjahr und der Name, informiert Röwer.

Nach erfolgreicher Anmeldung auf der Webseite gibt es per E-Mail einen Link, über den dann die Ergebnisse, also Datum, Zeit und Anzahl der Runden, gemeldet werden. „Es ist möglich und auch ausdrücklich gewollt, dass die Teilnehmer auch ein zweites, drittes oder viertes Mal laufen. Auch diese Läufe werden dann über den Link gemeldet“, berichtet Ulf Röwer. „Als Nachweis muss die Strecke mit einer Laufuhr oder einer der diversen Lauf-Apps aufgezeichnet und ein Beweisfoto hochgeladen werden“, fügt er hinzu.

Das sollte beachtet werden

17 Läuferinnen und Läufer haben sich bereits angemeldet. Wer sich mit den anderen Winterlichterläufern messen möchte oder einen kleinen Ansporn braucht, schaut auf die Homepage des Laufevents. Denn dort finden sich alle gemeldeten Zeiten und Runden der jeweiligen Läuferinnen und Läufer. Bislang haben der Ideengeber selbst und eine junge Frau die meisten Runden absolviert – beide jeweils drei (Stand: 9. Februar, 11 Uhr). „Da geht bestimmt noch mehr“, ist der Leichtathlet überzeugt. Die schnellste Rundenzeit liegt aktuell bei 10 Minuten und 42 Sekunden.

Ulf Röwer ist Vorsitzender des SV Motor Barth und Ideengeber dieser Aktion. Quelle: Anika Wenning

„Bei allem Ehrgeiz setzen wir natürlich auf die sportliche Fairness und Ehrlichkeit. Wir unternehmen keine Nachforschungen im Falle eines unplausiblen Ergebnisses“, sagt Ulf Röwer. Und am Ende ist der Preis für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer doch derselbe. Röwer: „Jeder kann sich ab dem 18. Februar eine Urkunde herunterladen.“

Hinweisen möchte der 28-Jährige ausdrücklich auf die geltenden Corona-Regeln. „Bitte lauft nur alleine oder mit nur einer weiteren Person aus einem fremden Haushalt“, bittet er alle Winterlichterläufer. Außerdem gelte noch zu beachten, dass auf dem Markt und in der Langen Straße täglich bis 18 Uhr eine Maske zu tragen ist.

Nächstes virtuelles Sportevent schon in der Planung

Am 18. Februar endet dieses Laufevent. Dann nämlich erlöschen auch die Barther Winterlichter. Das einzige virtuelle Sportevent aber soll es nicht bleiben. Denn in Zeiten des Lockdown sei deutlich zu spüren, dass den Menschen nicht nur der Sport, sondern auch die sozialen Kontakte fehlen.

Röwer und seine Vereinskollegen planen deshalb schon das nächste Event – eine virtuelle Sportwoche. „Um einen kleinen Ausgleich zu bieten, wenn damit auch nicht die sozialen Kontakte ersetzt werden können“, bedauert er. Bei der nächsten virtuellen Sportveranstaltung des SV Motor Barth soll es dann aber nicht nur ums Laufen gehen. „Jede unserer Abteilungen – also Handballer, Kraftsportler, Judokas, um nur einige zu nennen – stellen dann eine Aufgabe“, berichtet er. „Diesbezüglich sind wir aber noch in der Findungsphase. Entsprechend gibt es noch kein Veranstaltungsdatum“, sagt Röwer abschließend.

Von Anja Krüger