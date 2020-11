Marlow

Wegen der auf Rügen grassierende Vogelgrippe hat der Kreis Vorpommern-Rügen das Vorgehen verschärft. Wie ein Sprecher am Sonnabend mitteilte, wird die Aufstallungspflicht für Geflügel auf das gesamte Gebiet des Landkreises ausgeweitet (OZ berichtete).

Wie man mit dieser Verfügung umgehe, müsse man noch prüfen, sagte Matthias Haase, Geschäftsführer des Vogelparks Marlow, auf OZ-Anfrage. Noch seien dem Vogelpark keine Auflagen erteilt worden. Der Park bleibe geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie sei er ohnehin nur eingeschränkt, nämlich von 10 bis 15 Uhr, geöffnet. Alle gastronomischen Einrichtungen sind geschlossen, Tier- und Flugshows finden nicht statt.

Tiere in überdachten Volieren untergebracht

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe 2017 habe man Pläne erarbeitet, in denen unter anderem festgelegt worden ist, welche Vögel im Fall der Fälle wo untergebracht werden, erläutert der Vogelparkchef. Nachdem nun erneut die Vogelgrippe im Landkreis ausgebrochen ist, wurden bereits alle Enten, Schwäne und Hausgänse von den Teichen genommen und in überdachten Volieren untergebracht. Wildvögel, die als Verbreiter des Virus gelten, können damit nicht in diese Volieren gelangen.

„Ich hoffe nicht, dass es uns so böse trifft wie 2006 oder 2017. Damals mussten wir Tiere in Ställe sperren. Etliche von ihnen haben damals das Eingesperrtsein nicht überlebt.“

Schlachtung in Agrargenossenschaft Bartelshagen I

Auch in der Agrargenossenschaft Bartelshagen I hat man sich auf die neue Lage eingestellt. Der Betrieb zieht mehrere Tausend Tiere in Freilandhaltung auf. Vor allem Gänse, Enten und Perlhühner. „Die Herden wurden aufgeteilt, alle Tiere sind bereits in den Ställen“, sagte Geschäftsführer Wilfried Lenschow.

Da man bereits mit dem Schlachten begonnen habe, werden sich die Ställe nach und nach leeren. So würden vor allem zunächst die kampflustigen Ganter geschlachtet. Die können sich auf der Koppel aus dem Wege gehen, nicht aber im Stall, so Lenschow. Die Haltung im Stall stelle besondere Anforderungen an die Hygiene, machte er weiter deutlich. Da habe man alle notwendigen Maßnahmen ergriffen.

Stallpflicht bedeute auch ein Mehraufwand an Arbeit. Denn täglich müsse ausgemistet und neu eingestreut werden. In vollen Ställen nicht ganz einfach. Mehr Tiere schlachten, als das derzeit der Fall ist, sei nicht möglich, erläutert der Geschäftsführer weiter. Und so wird – wie auch in normalen Jahren – noch bis Weihnachten auf dem eigenen Hof geschlachtet.

„Seit Dienstag letzter Woche verkaufen wir wieder in unserem Hofladen in Ehmkenhagen. Die Nachfrage ist sehr groß“, freut sich Lenschow. Auch auf Wochenmärkten der Region ist das Geflügel der Agrargenossenschaft Bartelshagen I zu haben.

