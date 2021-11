Vogelpark Marlow: Besucherrekord von 2019 fast geknackt

Marlow

Mit 260 700 Gästen in diesem Jahr wäre es fast gelungen, den Rekord von 2019 mit 261 000 Besucherinnen und Besuchern zu knacken. Dass man dieses Ergebnis erreichen konnte, war so nicht abzusehen, sagt Vogelparkchef Matthias Haase. Denn wegen Corona sei man denkbar schlecht in die Saison gestartet, da der Park nach dem wochenlangen Corona-Lockdown erst Mitte März wieder öffnen konnte. Mit Einschränkungen. So konnten die Tier- und Flugshows nicht stattfinden. Und auch das kleine Tropenhaus musste geschlossen bleiben, da hier die Abstände nicht eingehalten werden konnten. Nicht betreten werden durfte auch die Madagaskar-Anlage.

Nach der Öffnung im März begann es ziemlich zäh, berichtet der Vogelparkchef weiter. Erst als wieder Urlaubsgäste nach Mecklenburg-Vorpommern kommen durften, stiegen die Besucherzahlen. Und mit Beginn des Sommers und den Corona-Lockerungen nahm das „Geschäft“ wieder richtig Fahrt auf. „Sehr entgegen kam uns, dass die Sommerferien nach Bundesländern so gestaffelt waren, dass die frühesten Ferien Mitte Juni begannen und die spätesten Mitte September endeten. Für uns hieß das, dass wir von Juni bis Ende August und in den September hinein durchgehend sehr gut besucht waren. Aber so richtig nach oben schnellten die Zahlen dann noch einmal im Oktober. „Es war der zweitbeste Oktober in der Geschichte des Vogelparks überhaupt“, berichtet Haase.

Erlebnisherbergen waren über Sommer ausgebucht

Besonders gut angenommen worden seien die fünf Erlebnisherbergen, sagt Haase. Wer im Vogelpark übernachtet, hat nicht nur die Unterkunft für sich, sondern abends und nachts auch den gesamten Vogelpark. Da Reisen ins Ausland nur eingeschränkt oder gar nicht möglich waren, haben viele Urlauber genau solche Übernachtungsmöglichkeiten gesucht und in Marlow gefunden.

Noch immer hat das Team des Vogelparks mit den Auswirkungen des Crash-Jahres 2018 zu tun, als durch den Schneeeinbruch zu Ostern sämtliche großen Flugvolieren zerstört und ein Schaden in Höhe von 700 000 Euro entstand. In 24 Stunden war das, was man bis dahin in 24 Jahren aufgebaut hatte, zu großen Teilen zunichtegemacht worden.

Bei den Besuchern des Vogelparks Marlow ist die Lori-Anlage besonders beliebt. Quelle: Franzi Haase

Vieles konnte bereits nicht nur wieder aufgebaut, sondern auch modernisiert werden. Aber eben noch nicht alles. „Ich hoffe, dass wir bis 2023 alles vom Tisch haben und dann auch die letzten Arbeiten erledigt werden können.“ Im Frühjahr kommenden Jahres sollen an zwei Volieren, die 2018 in Mitleidenschaft gezogen wurden, Veränderungen vorgenommen werden. Dazu gehört unter anderem der Bau von Regenunterständen. Damit möchte man weitere Schlechtwettervarianten schaffen und so mehr Gäste in der Vor- und Nachsaison anlocken.

Das allerdings sei nicht ganz einfach, macht Haase deutlich. Denn wie überall, wo gebaut werde, habe auch der Vogelpark mit Lieferengpässen beim Material zu tun. Zudem würden auch die Vergabeverfahren sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.

Große Probleme habe es in der Hauptsaison gegeben, im Gastronomiebereich Mitarbeiter zu finden, da sich wegen Corona viele Leute beruflich anders orientiert haben, so Matthias Haase. Ob sich die Lage im kommenden Jahr zum Besseren ändern werde, müsse man sehen.

Jugendliche knackten Spendentöpfe

Die Freude über das gute Abschneiden bei den Besucherzahlen wird dadurch getrübt, dass in diesem Jahr gehäuft Jugendliche im Park ihr Unwesen trieben. Sie knackten Spendentöpfe, bauten Schilder ab und verstreuten großflächig Flyer. Das sei nicht nur sehr ärgerlich, sondern auch eine Missachtung der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, macht Matthias Haase deutlich.

Der Park hat derzeit von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die Tier- und Flugshows finden nicht statt und die Gastronomie ist geschlossen. Die ruhige Nebensaison wird für anstehende Bauprojekte genutzt, dementsprechend gibt es einige Baustellen im Park.

In der Zeit vom 20. Dezember bis 21. Januar bleibt der Vogelpark geschlossen. Ein Grund hierfür sei der Personalmangel in einigen Bereichen, so Matthias Haase. „Wir tun das aber auch, um den Kolleginnen der Kasse und des Servicebereiches die Möglichkeit zu geben, Urlaub zu nehmen und die angefallenen Überstunden auszugleichen sowie auch einfach mal ein paar Feiertage frei zu haben.“

