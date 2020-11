Vogelpark Marlow: Nach Corona nun die Angst vor der Vogelgrippe

Marlow

Die gute Nachricht: Der Vogelpark in Marlow darf weiterhin geöffnet bleiben. Eingeschränkt zwar, aber nach den Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum am Montag gestarteten vierwöchigen „Lockdown Light“ wird die beliebte Einrichtung in der Grünen Stadt offenbar nicht als reiner Freizeitpark eingestuft.

Nach der Ankündigung des Lockdowns Ende vergangener Woche war zunächst unklar geblieben, ob der Vogelpark geschlossen werden muss oder nicht.

Die schlechte Nachricht: Mit der Vogelgrippe droht nun ein weiteres Unheil. Auf der Insel Rügen war am 30. Oktober bei einem toten Mäusebussard der Subtyp H5N5 der Geflügelpest nachgewiesen worden. Daraufhin ordnete der Landkreis in weiteren Teilen entlang der Ostseeküste und in den Bereichen der Boddengewässer eine Stallpflicht für Geflügelbestände an, unter anderem in den Bereichen Barth, Fuhlendorf, Pruchten, Kenz-Küstrow, Saal sowie partiell in Zingst, Born, Lüdershagen und Langendamm.

Vermehrte Meldungen toter Vögel

„Das beunruhigt uns auf jeden Fall“, sagt Matthias Haase, Chef des Vogelparks. Noch habe es keinen Fall eines infizierten Tieres im Vogelpark gegeben. Auch in der Umgebung sei nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Rügen noch kein weiterer Fall nachgewiesen worden. Laut Kreissprecher Olaf Manzke werden derzeit zwar vermehrt tote Vögel dem Landkreis gemeldet, was auch daran liege, dass nach dem Bekanntwerden des Falls auf Rügen Menschen aufmerksamer sind. Bislang gebe es jedoch keine weiteren positiven Befunde. Sämtliche toten Tiere werden jedoch untersucht.

Der Vogelpark sei laut Matthias Haase jedoch vorbereitet auf etwaige Maßnahmen. 20 Enten sind in überdachte Anlagen gebracht worden. Ansonsten seien die Flugvolieren im Park so gebaut, dass sie von oben geschlossen sind und so kein Wildvogel in die Gehege gelangen könne. „Deshalb haben wir genug Kapazitäten, dass unsere Tiere nicht nur im Stall bleiben müssen“, so Haase.

2006 hatte die Vogelgrippe den Park hart getroffen. Zuletzt litt der Vogelpark Ende 2016/Anfang 2017 unter der Vogelgrippe. Damals mussten Tiere in die Ställe gesperrt werden. Etliche Vögel überlebten laut Haase diesen eingepferchten Zustand damals nicht.

Noch seien dem Vogelpark keine Auflagen erteilt worden. 2006 mussten Besucher beispielsweise über Desinfektionsmatten gehen. Fahrzeuge, die über den Wirtschaftseingang in den Zoo gelangen wollten, mussten durch mit Desinfektionsflüssigkeit getränkte Sägespäne fahren. Haase hofft, dass es dieses Mal nicht so weit kommt.

Park eingeschränkt geöffnet

Was die Corona-Pandemie angeht, so hofft Matthias Haase, dass der Park auch weiterhin geöffnet bleiben kann. Der November sei zwar ohnehin ein eher besucherschwacher Monat, auch die Einnahmen eines normalen Novembers würden die Kosten für diesen Monat nicht decken, „aber die Einnahmen sind trotzdem hilfreich“, so Matthias Haase.

Vogelpark-Chef Matthias Haase Quelle: Dietmar Lilienthal

Der Park hat jedoch nur eingeschränkt geöffnet, und zwar von 10 bis 15 Uhr. Sämtliche gastronomischen Einrichtungen sind geschlossen. Auch die Tier- und Flugshows finden nicht statt. Die Anlagen können jedoch besichtigt werden. Nur das Tropenhaus und die Madagaskaranlage sind geschlossen. Da ohnehin mit Beginn des Novembers die Nebensaison im Vogelpark läuft, sind auch die Eintrittspreise niedriger als in der Hauptsaison.

Unabhängig von weiteren möglichen Entscheidungen sei der Park finanziell jedoch nicht gefährdet. „Wir haben im Sommer etwas aufgeholt“, so Matthias Haase. Gleichwohl konnten die Verluste aus der Zeit des ersten Corona-Lockdowns nicht ganz ausgeglichen werden. Das notwendige Polster für die kalte Jahreszeit hätte jedoch angelegt werden können. „Wir sollten aber bis zum Frühjahr durchhalten können“, so Matthias Haase. In Kurzarbeit müsse kein Mitarbeiter geschickt werden. Zudem seien mit Ende der Hauptsaison auch keine Saisonkräfte mehr im Vogelpark beschäftigt.

Von Robert Niemeyer