Vogelpark Marlow: Warum 2018 schlimmer war als das Corona-Jahr 2020

Matthias Haase wirkt relativ entspannt, als er im Gespräch mit der OZ die Situation des Marlower Vogelparks schildert. Man könnte meinen, dass das Corona-Jahr 2020 mit zweimaligem Lockdown dem beliebten Zoo kräftig zugesetzt hätte.

Doch tatsächlich ist es nicht die jüngste Vergangenheit, die den Vogelpark-Chef hauptsächlich beschäftigt. Vielmehr haben Haase und seine Mitarbeiter noch immer damit zu tun, eine ganz andere Geschichte aufzuarbeiten. „Wirtschaftlich gesehen war 2018 schlimmer“, sagt Matthias Haase.

Die Bilder sind trotz der Geschehnisse noch immer präsent. Das Osterwochenende 2018, Schneemassen, zusammengebrochene Flug-Volieren, die wichtigsten Attraktionen zerstört, der Vogelpark in seiner Existenz bedroht. Noch drei Jahre später ist das Team um Matthias Haase damit beschäftigt, die Schäden der Schneekatastrophe zu beseitigen.

Zerstörte Volieren wieder aufbauen

In diesem Jahr soll aber ein großer Schritt gemacht werden, die Katastrophe zu vergessen. Beliebte Anlagen wie die Lori- und die Wellensittichanlage wurden in den vergangenen Jahren erneuert. In diesem Jahr sollen unter anderem das Waldraps-, das Geier- und das Präriehunde-Gehege erneuert werden. Außerdem soll 2021 endlich die Voliere gebaut werden, die zur Saison 2018 eigentlich als neue Attraktion präsentiert werden sollte.

Die Artenschutzvoliere war kurz vor Ostern 2018 fertiggestellt worden und am damaligen Osterwochenende unter dem schweren Schnee zusammengebrochen. Die Trümmer blieben als mahnende Erinnerung eine Weile liegen. „Wenn alles klappt, wollen wir hier angreifen, um unseren Gästen die Artenschutzvoliere 2022 endlich zugänglich zu machen“, so Matthias Haase.

Das Corona-Jahr 2020 hat der Vogelpark „mit einem blauen Auge überstanden“, sagt Matthias Haase. Noch im Frühjahr hatte der Vogelpark-Chef Sorge, dass 2020 schlimmer werden könnte als 2018. Denn nach der Schneekatastrophe konnte der Park wenigstens öffnen. Mit dem Frühjahr-Lockdown musste er schließen.

Das finanzielle Winterpolster war für die Vorbereitung auf die neue Saison aufgezehrt, Geld musste wieder in die Kassen, konnte aber nicht. Das Ostergeschäft fiel aus. „Da hatten wir schon Panik“, sagt Haase. Nur langsam sei es nach der Wiedereröffnung vorwärtsgegangen, auch weil zunächst keine Urlauber in die Region kommen durften. „Ohne Touristen geht es nicht“, sagt Haase.

Zweitbeste Besucherzahl

Doch die Sorge blieb unbegründet. Zum einen entschädigte die Landesregierung die Zoos für den ersten Lockdown und übernahm 90 Prozent der angefallenen Kosten. Zum anderen verlief der Sommer besser als vermutet. „Wir konnten 75 Prozent der Einnahmenverluste aus dem ersten Lockdown wettmachen“, sagt Haase. Highlight sei der Landeszootag gewesen, an dem das Land die Eintrittskarten für Kinder sponsorte. Mehr als 5000 Menschen strömten damals in den Vogelpark. „Da sind wir an unsere Grenzen gestoßen“, so Matthias Haase.

Trotz mehrwöchiger Schließung und obwohl einige Anlagen auf dem Gelände das ganze Jahr nicht geöffnet werden durften, hat der Vogelpark in Marlow in Sachen Besucherzahlen fast das Rekordergebnis von 2019 erreicht. Damals wurden rund 261 000 Besucher gezählt. 2020 kamen 259 000 Besucher. Das Corona-Jahr war somit besuchertechnisch das zweitbeste Jahr in der 26-jährigen Geschichte des Vogelparks.

Vogelpark-Chef Matthias Haase vor dem neuen Familienbauernhof. Die neue Attraktion soll im Frühjahr eröffnet werden. Quelle: Robert Niemeyer

Da konnte noch nicht einmal mehr die Vogelgrippe dem Park etwas anhaben. Nach den Erfahrungen aus dem Jahr 2017, als der Vogelpark zahlreiche Tiere verlor, waren Haase, seine Mitarbeiter und vor allem die Tiergehege 2020 besser vorbereitet. Mehr Schutz, aber auch mehr Platz und Sicherheit waren nach dem letzten großen Ausbruch der Vogelgrippe im Landkreis 2017 geschaffen worden, um die Stallpflicht zu erfüllen, ohne dass Tier zu Schaden kommen.

Laut Haase war seinerzeit das größere Problem als die Krankheit selbst, dass die Tiere im engen Stall aufgrund fehlender Bewegungsfreiheit starben. „Die Aufstallpflicht war blöd für uns. Aber wir waren vorbereitet. Alles hat gut geklappt“, so Haase.

Hoffnung aufs Ostergeschäft

Was bleibt, ist die Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung. Der derzeitige, zweite harte Lockdown tue zwar nicht so weh wie der erste. In den Wintermonaten kommen erfahrungsgemäß nicht so viele Gäste und wenn, dann zumeist welche mit Jahreskarte. Je weiter das neue Jahr voranschreitet, desto kritischer wird es. „Wir wären dankbar, wenn wir bald wieder öffnen können“, sagt Matthias Haase.

Das Osterfest sei dabei ein Datum, das angepeilt werden sollte. Allein an diesem Wochenende kommen erfahrungsgemäß zwischen 10 000 und 12 000 Menschen in den Vogelpark. Im vergangenen Jahr fiel das Ostergeschäft aus.

Derzeit sind alle 45 Mitarbeiter des Vogelparks im Einsatz, um das Gelände auf die neue Saison vorzubereiten. Unter anderem ist der neue Familienbauernhof so gut wie fertig. Hier entstehen ein Streichelzoo und ein Spieledachboden. Zur Hauptsaison soll die neue Attraktion eröffnet werden. „ Ostern wäre schon wichtig. Spätestens Ende April müsste es normal weitergehen“, so Haase. Heißt: Auch Urlauber müssten dann wieder nach MV dürfen. „Ansonsten wird es hart.“

