Der Vogelpark Marlow hat es in einem bundesweiten Zoo-Ranking unter die besten drei geschafft. In einer Auswertung von Google-Bewertungen des Verbraucherportals Testberichte.de erhielt der Tierpark 4,7 von 5 möglichen Sternen – die beste vergebene Note. Gleichauf sind lediglich der Zoo in Leipzig und der Bielefelder Heimat-Tierpark Olderdissen. Weil die Datengrundlage für die beiden aber deutlich größer ist, landen sie auf den Plätzen eins und zwei. Insbesondere die Flugshows mit Geiern, die Nähe zu den Tieren sowie zahlreiche Spielplätze begeistern die Besucher am Vogelpark Marlow.

„Die erste Reaktion war pure Freude, weil es sich hierbei um eine Bewertung aus Sicht der Gäste handelt. Natürlich bekommen wir auch viel Rückmeldung aus Fachkreisen, aber unsere Gäste sind natürlich das A und O“, verkündet Parkchef Matthias Haase stolz. Mit so einem positiven Ergebnis habe er nicht gerechnet.

Schneefälle hatten große Teile des Vogelparks zerstört

Ostern 2018 stürzten nach starken Schneefällen zahlreiche Vogelvolieren in dem beliebten Park ein. Viele Gehege mussten für den Besucherverkehr gesperrt werden. Ein Großteil der Schäden konnte bis zum Saisonstart 2019 repariert werden. „Es hat lange gedauert, bis diese Negativnachricht aus den Köpfen der Menschen verschwunden ist. Umso erfreulicher die großartige Bewertung“, so Haase.

Testberichte.de hat Mitte Mai 420 000 sogenannte Google-Rezensionen ausgewertet (Jeder Zoo musste mindestens 100 Bewertungen haben, um in die Bewertung zu kommen.) Besucher können bei Google schreiben, wie ihnen ein Zoo gefallen hat und eine Sterne-Bewertung hinterlassen. Einbezogen wurden die Anlagen, die als Mitglied im Verband der Zoologischen Gärten e. V. oder der Deutschen Tierpark-Gesellschaft beziehungsweise bei Zoo-infos.de als „Zoo“ oder „Tierpark“ aufgeführt sind.

Stralsund und Rostock landen im Mittelfeld

Weitere Tiereinrichtungen in MV, wie etwa das Ozeaneum Stralsund und der Zoo Rostock, landeten mit Platz 38 und Platz 41 im vorderen Mittelfeld des Rankings. Der Schweriner Zoo hingegen erreichte nur Platz 112.

Neben dem für seinen Artenreichtum bekannten Leipziger Zoo und dem kostenfreien Heimat-Tierpark Olderdissen in Bielefeld erreichten der Naturschutz-Tierpark Görlitz, die Adlerwarte Berlebeck sowie das Tierfreigelände im Nationalparkzentrum Lusen ebenfalls 4,7 Sterne. Weniger erfolgreich schnitten der sächsische Tierpark Klingenthal mit 3,7 Sternen und der Eifel-Zoo in Lünebach mit nur 3,2 Sternen ab.

Zoo/Tierpark Ort BL Wertung Stimmen Zoo Leipzig Leipzig SN 4.7 20.891 Heimat-Tierpark Olderdissen Bielefeld NW 4.7 5.126 Vogelpark Marlow Marlow MV 4.7 3.004 Naturschutz-Tierpark Görlitz Görlitz SN 4.7 1.703 Adlerwarte Berlebeck Detmold NW 4.7 1.003 Tierfreigelände im Nationalparkzentrum Lusen Neuschönau BY 4.7 402 Münchner Tierpark Hellabrunn München BY 4.6 13.661 Tierpark Hagenbeck Hamburg HH 4.6 12.496 Luisenpark Mannheim BW 4.6 6.132 Grugapark Essen Essen NW 4.6 5.655 Wildpark Lüneburger Heide Nindorf-Hanstedt NI 4.6 4.276 Tier-, Freizeit- und Urzeitpark Germendorf Oranienburg BB 4.6 4.220 Tierpark Nordhorn Nordhorn NI 4.6 3.904 Mundenhof Freiburg BW 4.6 3.903 Weltvogelpark Walsrode Walsrode NI 4.6 3.511 Tierpark Sababurg Hofgeismar HE 4.6 3.442 Wildpark Pforzheim Pforzheim BW 4.6 3.391 Wildpark Bad Mergentheim Bad Mergentheim BW 4.6 3.070 NaturZoo Rheine Rheine NW 4.6 3.027 Zoo Eberswalde Eberswalde BB 4.6 2.539 Tierpark Essehof Lehre NI 4.6 2.534 Wildpark Eekholt Großenaspe SH 4.6 2.251 Tier- und Pflanzenpark Fasanerie Wiesbaden HE 4.6 1.842 Wildgatter Hildesheim Hildesheim NI 4.6 1.405 Vogelpark Heiligenkirchen Detmold NW 4.6 1.124 Tierpark Eilenburg Eilenburg SN 4.6 917 Arche Warder Warder SH 4.6 914 Tier- und Kulturpark Bischofswerda Bischofswerda SN 4.6 759 Vogeltierpark Irgenöd Ortenburg Ortenburg BY 4.6 423 Wildpark Christianental Wernigerode ST 4.6 303 Greifvogelpark Falknerei Wunsiedel BY 4.6 287 Tiergehege Westerhausen Westerhausen SN 4.6 100 Zoo Berlin Berlin BE 4.5 24.890 Wilhelma Stuttgart BW 4.5 13.863 ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen Gelsenkirchen NW 4.5 10.516 Serengeti-Park Hodenhagen NI 4.5 9.782 Tierpark Berlin Berlin BE 4.5 9.375 Ozeaneum* Stralsund MV 4.5 9.172 Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe BW 4.5 6.696 Zoo Osnabrück Osnabrück NI 4.5 6.072 Zoo Rostock Rostock MV 4.5 5.187 Zoo Halle Halle ST 4.5 5.073 Jaderpark Jade NI 4.5 3.298 Tiergarten Nürnberg Nürnberg BY 4.5 2.935 Tier- und Freizeitpark Thüle Friesoythe-Thüle NI 4.5 2.783 Meeresmuseum Stralsund* Stralsund MV 4.5 2.556 Tiergarten Straubing Straubing BY 4.5 2.545 Aachener Tierpark Aachen NW 4.5 2.528 Tiergehege Kaisergarten Oberhausen NW 4.5 2.421 Eifelpark Gondorf RP 4.5 2.234 Biosphäre Potsdam Potsdam BB 4.5 1.903 Tiergarten Worms Worms RP 4.5 1.842 Wildpark Hundshaupten Egloffstein BY 4.5 1.458 Daun RP 4.5 1.456 Tierpark Hirschfeld Hirschfeld SN 4.5 1.423 Tierpark Cottbus Cottbus BB 4.5 1.366 Wild- und Freizeitpark Ostrittrum Dötlingen NI 4.5 1.245 Tierpark Petersberg Petersberg ST 4.5 963 Tierpark Zittau Zittau SN 4.5 949 Zoo der Minis Aue SL 4.5 932 Heimattiergarten Schönebeck Schönebeck ST 4.5 878 Tierpark Weeze Weeze NW 4.5 821 Tiergarten Delitzsch Delitzsch SN 4.5 759 Tiergarten Eisenberg Eisenberg TH 4.5 753 Tiergarten Staßfurt Staßfurt ST 4.5 739 Wolfspark Merzig SL 4.5 691 Zoo Mainz – Vogelanlage im Stadtpark Mainz RP 4.5 509 Wildpark Weißewarte Weißewarte ST 4.5 464 Tierpark Wittenberg Lutherstadt Wittenberg ST 4.5 408 Tierpark Herborn Herborn HE 4.5 341 Tierpark Finsterwalde Finsterwalde BB 4.5 267 Kölner Zoo Köln NW 4.4 10.655 Erlebnis-Zoo Hannover Hannover NI 4.4 8.691 Zoo Duisburg Duisburg NW 4.4 8.404 Allwetterzoo Münster Münster NW 4.4 6.799 Opel-Zoo Kronberg HE 4.4 5.914 Zoo Augsburg Augsburg BY 4.4 4.734 Zoo am Meer Bremerhaven Bremer­haven HB 4.4 4.342 Thüringer Zoopark Erfurt Erfurt TH 4.4 3.552 Tierpark + Fossilium Bochum Bochum NW 4.4 3.357 Tierpark Hamm Hamm NW 4.4 2.431 Tiergarten Ulm Ulm BW 4.4 2.386 Tierpark Gettorf Gettorf SH 4.4 2.189 Zoo Braunschweig Braunschweig NI 4.4 1.659 Tierpark Ueckermünde Ueckermünde MV 4.4 1.415 St. Peter-Ording SH 4.4 1.334 Tierpark Fauna Solingen NW 4.4 1.174 Zoo Stralsund Stralsund MV 4.4 1.090 Zoo Aschersleben Aschersleben ST 4.4 1.039 Tierpark Dessau Dessau-Roßlau ST 4.4 966 Tierpark Gera Gera TH 4.4 850 Zoologischer Garten Hof Zoo Hof BY 4.4 786 Tierpark Köthen Köthen ST 4.4 639 Tierpark Kunsterspring Neuruppin BB 4.4 636 Tierpark Perleberg Perleberg BB 4.4 502 Tiergarten Falkenstein Falkenstein/Vogtland SN 4.4 486 Tiergarten Recklinghausen Recklinghausen NW 4.4 432 Zoo Mainz - Wildpark Mainz-Gonsenheim Mainz RP 4.4 377 Tierpark und Kloster Riesa Riesa SN 4.4 311 Bergtierpark Fürth-Erlenbach Fürth HE 4.4 296 Heimatnaturgarten Weißenfels Weißenfels ST 4.4 248 Zoo Dresden Dresden SN 4.3 5.969 Zoo Heidelberg Heidelberg BW 4.3 4.757 Der grüne Zoo Wuppertal Wuppertal NW 4.3 4.547 Zoo Krefeld Krefeld NW 4.3 4.460 Zoologischer Garten Magdeburg Magdeburg ST 4.3 3.468 Zoo Landau in der Pfalz Landau RP 4.3 1.983 Zoo Neuwied Neuwied RP 4.3 1.944 Arche Noah Grömitz SH 4.3 1.893 Zoo Vivarium Darmstadt Darmstadt HE 4.3 1.810 Tiergarten Mönchengladbach Mönchen­gladbach NW 4.3 1.671 Zoo Schwerin Schwerin MV 4.3 1.089 Zoo Hoyerswerda Hoyerswerda SN 4.3 968 Tiergarten Kleve Kleve NW 4.3 850 Tiergarten Bernburg Bernburg ST 4.3 841 Tiergarten Stendal Stendal ST 4.3 660 Tierpark Bad Liebenstein Bad Liebenstein TH 4.3 340 Tierpark Chemnitz - Wildgatter Oberrabenstein Chemnitz SN 4.3 332 Tierpark Zabakuck Zabakuck ST 4.3 300 Biosphaerium Elbtalaue Bleckede NI 4.3 163 tirica Vippachedelhausen TH 4.3 114 Zoo Frankfurt Frankfurt am Main HE 4.2 9.043 Safariland Stukenbrock Holte-Stukenbrock NW 4.2 3.169 Zoo Saarbrücken Saarbrücken SL 4.2 2.076 Tierpark Gotha Gotha TH 4.2 1.115 Tierpark Bad Pyrmont Bad Pyrmont NI 4.2 965 Schwarzwaldzoo Waldkirch Waldkirch BW 4.2 927 Tierpark Herford Herford NW 4.2 875 Vogelpark Niendorf Timmendorfer Strand SH 4.2 699 Zoo am Rammelsberg Kassel HE 4.2 588 Tierpark Suhl Suhl TH 4.2 538 Tierpark Niederfischbach Niederfischbach RP 4.2 500 Arche Noah Meerbusch Meerbusch NW 4.2 289 Zoo Dortmund Dortmund NW 4.1 5.386 Aquazoo Löbbecke Museum Düsseldorf NW 4.1 3.299 Affen- und Vogelpark Eckenhagen Reichshof NW 4.1 2.196 Tierpark Chemnitz Chemnitz SN 4.1 1.516 Zoo in der Wingst Wingst NI 4.1 846 Tierpark Krüzen Krüzen SH 4.1 618 Tierpark Bad Kösen Bad Kösen ST 4.1 594 Exotarium Oberhof Oberhof TH 4.1 479 Tiergarten Halberstadt Halberstadt ST 4.1 455 Tierpark Hexentanzplatz Thale Thale ST 0 1.660 Neunkircher Zoo Neunkirchen SL 4 1.388 Zoo Kaiserslautern Kaiserslautern RP 4 809 Tigerpark Dassow MV 4 456 Tierpark Weißwasser Weißwasser SN 4 232 Tierpark Mainz-Kastel Mainz RP 4 140 Tierpark Neumünster Neumünster SH 3.9 1.581 Wild- und Freizeitpark Willingen Willingen HE 3.9 906 Zoo im Kurpark Cuxhaven NI 3.9 867 TropenZoo Bansin Heringsdorf MV 3.9 499 Waldzoo Offenbach Offenbach am Main HE 3.9 448 Natur- und Tierpark Brüggen Brüggen NW 3.8 1.002 Leintalzoo Schwaigern BW 3.8 492 Fasanerie Groß-Gerau Groß-Gerau HE 3.8 351 Tierpark Klingenthal Klingenthal SN 3.7 257 Eifel-Zoo Lünebach RP 3.3 337

Julia Kaiser