Marlow/Barth

In dieser Woche finden in der Region Ribnitz-Damgarten wieder einige Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt. Hier die Übersicht über die Sitzungswoche. Durch die Corona-Pandemie ist bei allen Sitzungen nur eine begrenzte Anzahl von Gästen erlaubt.

Stadt Marlow /Amt Recknitz-Trebeltal

Die Marlower Stadtvertreter tagen am Mittwoch, dem 26. August, von 19 Uhr an in der Aula der Grundschule. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Bericht von Bürgermeister Norbert Schöler über Beschlüsse und wichtige Angelegenheiten der Stadt Marlow sowie ein Situationsbericht des Geschäftsführers der Vogelpark Marlow gGmbH, Matthias Haase. Außerdem werden die Stadtvertreter zu mehreren Bauvoranfragen beziehungsweise -vorhaben ihre Stellungnahme abgeben. Vorgesehen ist weiterhin eine Einwohnerfragestunde.

Am Dienstag, dem 25. August, findet die Sitzung der Gemeindevertretung Eixen statt. Dazu wird um 18 Uhr in das Gemeindezentrum Eixen eingeladen. Nach dem Bericht des Bürgermeisters und der Einwohnerfragestunde wird es um die Vorbereitung der beschränkten Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie gehen. Sie soll sich mit der Sanierung des Wohnungsbestandes befassen.

Die Mitglieder der Gemeindevertretung Dettmannsdorf-Kölzow kommen am Mittwoch, dem 26. August, im Gebäude der freiwilligen Feuerwehr zur Beratung zusammen. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr. Zur Tagesordnung: Einwohnerfragestunde, Bericht des Bürgermeisters und Austritt der Gemeinde Dettmannsdorf aus dem alten Schulförderverein.

Stadt und Amt Barth

Am Dienstag, dem 25. August, beginnt im 19 Uhr die Sitzung des Ausschusses für Soziales, Kultur, Jugend und Sport der Gemeinde Trinwillershagen im Sportanbau, Birkenweg 8, statt. Die Mitglieder wollen über einen neuen Termin für die ausgefallene 700-Jahr-Feier beraten. Zudem wird nach Möglichkeiten gesucht, Veranstaltungen im Herbst und Winter unter Einhaltung der Corona-Beschränkungen durchzuführen.

Am Donnerstag, dem 27. August, tagen ab 18.30 Uhr die Barther Stadtvertreter im Rathaussaal. Diskutiert wird unter anderem über die Fremdenverkehrsabgabe. Die Verwaltung hatte nach Kritik die Kalkulation und die Satzung überarbeitet. Über die neue Fassung müssen die Stadtvertreter nun abstimmen. Ein weiteres Thema sind barrierefreie Gehwege und Straßenübergänge in der Innenstadt. Außerdem geht es auch um die Planung und die weitere Vorgehensweise auf dem Spielplatz Bleicherwall.

