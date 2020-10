Ribnitz-Damgarten

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ruft alljährlich im Herbst zur Straßen- und Haussammlung auf, in diesem Jahr in der Zeit vom 26. Oktober bis zum 22. November. Der Regionalverband Nordvorpommern beteiligt sich an der Sammlung.

Die Spendensammlung finde deshalb statt, um auch weiterhin alle Kriegsgräber im Inland und Ausland pflegen zu können, erläutert der Geschäftsführer des Regionalverbandes Nordvorpommern, Udo Steinke. „Auf diesem Wege möchten wir uns für die zahlreichen Spenden im vergangenen Jahr in Höhe von 1800 Euro bedanken. Wir verbinden damit die Hoffnung, dass auch in diesem Jahr viele Spenderinnen und Spender unsere Arbeit im Volksbund unterstützen werden.“

Wegen der Corona-Pandemie gelte Abstand als „erste Bürgerpflicht“, sagte Steinke. Auch die Sammler des Volksbundes vor Ort würden sich wegen einer möglichen Ansteckung sorgen. Um die Sicherheit aller Aktiven zu gewährleisten, versorgt der Volksbund deshalb alle Sammlerinnen und Sammler mit Mund- und Nasenschutz sowie Hygienetücher.

Gedenken am Körkwitzer Ehrenmal

Der Volksbund erfüllt seine Aufgaben in Europa und Nordafrika. Er betreut 382 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,8 Millionen Kriegstoten. Der Volksbund möchte Menschen zusammenbringen über Generationen und nationalen Grenzen hinweg – und das sei momentan sehr schwierig, heißt es seitens des Volksbundes. „Dennoch ist unsere Arbeit gerade jetzt wichtig. Wir dürfen nicht zulassen, dass zerschlagen wird, was in Europa in über 70 Jahren an Friedenswerk, Verständigung, Versöhnung und Kooperation aufgebaut worden ist. Aus Kriegsgräberstätten Lernorte der Geschichte zu machen, ist erklärtes Ziel und zeitgemäße Ausrichtung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.“

Noch ein Hinweis: Am Freitag, den 13. November, soll um 15 Uhr am Körkwitzer Ehrenmal der einheimischen Kriegstoten beider Weltkriege unter Beachtung der Hygienevorschriften gedacht werden. Dazu seien alle Ribnitz-Damgartener und Körkwitzer herzlich eingeladen, informierte Udo Steinke abschließend.

Von Edwin Sternkiker