Volksverhetzung in Barth: Darum hängen noch immer Plakate

Barth

Seit Anfang August wurden in Barth in mindestens vier Fällen Plakate mit scheinbar volksverhetzendem Inhalt festgestellt. Gefunden wurden sie in der Wallstraße und in einer Kleingartenanlage. Während die Plakate in der Wallstraße, weil sie dort im öffentlichen Raum hingen, von den Beamten abgenommen wurden, hängen sie in der Kleingartenanlage noch immer.

„Weil dort andere rechtliche Voraussetzungen gegeben sind“, begründet Nicole Buchfink vom Polizeipräsidium Neubrandenburg. Dort würden die Plakate an einer Laube, die auf privatem Besitz steht, hängen. „Es wird aktuell geprüft, ob Öffentlichkeit besteht. Zur Klärung sind weitere Rücksprachen mit der Staatsanwaltschaft vonnöten“, informiert sie.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Staatschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ermittelt gegen einen 65-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Ob der Straftatbestand erfüllt ist, bleibt in der Prüfung durch die Staatsanwaltschaft noch abzuwarten. Die Ermittlungen dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt der Verdächtige allein und nicht aus einer Gruppe heraus.

Von Anja Krüger