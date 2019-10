Volle Programm in Starkow: Einweihung, Baumpflanzung und Pastorenadé

Starkow

Ein Tag wie dieser sticht im Kalender heraus. Seit Jahren ist der Appeltag ein fester Termin und Publikumsmagnet des Küstenvorlandes. In diesem Jahr verblüffte der Verein Backstein, Geist und Garten mit einer breiten Palette an Glanzlichtern innerhalb eines langen und üppig gefüllten Nachmittags.

Großes Interesse erregte die Eröffnung des frisch fertiggestellten Mus-Huses. Dank der Mittel aus dem Bundesprojekt Land(auf)Schwung, der Unterstützung des Landkreises Vorpommern-Rügen, des Einsatzes aller beteiligter Unternehmen sowie des ehrenamtlichen Engagements der Starkower Backsteine geriet der gemeinsame Kraftakt zu einer vielversprechenden Bereicherung an der Barthe. Das Mus-Hus soll künftig nicht allein Produktionsstätte für die regionalen Produkte aus Starkow sein. Neben hauseigenem Apfelsaft, Marmeladen und Likören werde der Neubau auch für gemeinsames Kochen, Vermietung und die Pflege von lokaltypischen Traditionen genutzt. „Heute ist ein besonderer Tag“, äußert Cornelia von Uckro. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende des Vereins Backstein, Geist und Garten fügt hinzu: „Wir sind sehr glücklich.“

Zum Appeltag am Sonnabend kamen rund 1000 Besucher, die sich über viele Höhepunkte freuen konnten. Auch ein Apfelbaum wurde im Pfarrgarten gepflanzt.

Ein Krummstiel für Pommern

Die Michael-Succow-Stiftung hielt danach einen Ritterschlag parat: In diesem Jahr vergab diese den Preis für den „Ort der biologischen Vielfalt 2019“ innerhalb des Projektes Schatz an der Küste an die in Stralsund beheimatete und zwischen dem Darß und Danzig wirkende Pommernarche. Zum Preis gehört die Pflanzung eines Baumes. Da Backstein, Geist und Garten sowie die jüngst, vor Ort gegründete Starkower Arche Teil der Pommernarche sind, entschied deren Sprecherin Friz Fischer, mit einer Pflanzung im barocken Pfarrgarten ein Zeichen zu setzen. „Orte wie Starkow verdienen es, woanders bekannt zu sein“, so Fischer.

Die Wahl des pommerschen Krummstiels war eine bewusste Entscheidung. 1865 beschrieb ihn der aus Barth stammende Gartenbaumeister Ferdinand Jühlke als eine der häufigsten Apfelsorten auf Rügen und dem damaligen festländischen Rügen. Die Frucht fand Aufnahme in den Deutschen Sortenkatalog. Der rund 100 Jahre alte Tafelapfel gehört heute nur noch den regionalen Köstlichkeiten an. Zum bisherigen alten Originalbaum im Starkower Pfarrgarten gesellt sich ein junger Sprößling. „Es ist wunderbar, dies tun zu dürfen“, kommentiert es Dr. Gerd Albrecht als Vereinsvorsitzender von Backstein, Geist und Garten. So seien jetzt alle pommerschen Apfelsorten im altehrwürdigen Garten vereint. „Es ist perfekt“, findet auch Renée Moreaux, Projektkoordinatorin des Teilprojekts Ort der biologischen Vielfalt der Succow-Stiftung. Friz Fischer von der Pommernarche: „Nur gemeinsam lässt sich Pommern als lebendige Nachhaltigkeitsregion sichtbar machen.“

Blickpunkt hochwertige Lebensmittel

Den letzten plattdeutschen Gottesdienst hielt Pastor Dietmar Prophet am diesjährigen Appeltag in der vollen Backsteinbasilika St. Jürgen vor seinem wohlverdienten Ruhestand. Der Geistliche aus Stralsund erinnerte an die Dankbarkeit für Fülle an Nahrung. Der Velgaster Landwirt Ulf Witting sagte innerhalb der Feierstunde: „In der Klima- und Artenschwunddebatte wird die hiesige Landwirtschaft täglich als fast alleiniger Sündenbock an den Pranger gestellt. Komplexe Zusammenhänge werden oft nicht hinterfragt, grüne Ideologie steht zu oft vor Fach- und Sachkenntnissen.“ Bei entsprechender Bewirtschaftung könne die Landwirtschaft der Umwelt CO2 entziehen und diese im Boden speichern. Der Knackpunkt seien letztlich die Verbraucher. Sie wollen nicht auf Billigflüge in den Urlaub, Kreuzfahrten, neueste Smartphones oder Autos verzichten. Zugleich seien diese nicht bereit, für hochwertige, nachhaltig erzeugte Lebensmittel mehr zu zahlen.

Lokales Engagement zahlt sich aus

Grüße des Wirtschaftsministers Harry Glawe überbrachte Dietmar Eifler ( CDU) den Gästen des Apfeltages. Der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit des Schweriner Landtages würdigte den Einsatz und das Engagement des Vereins Backstein, Geist und Garten. Dabei hob Starkow als künftig wichtigen Informationspunkt heraus, um Touristen gezielt in die Region zu führen. „Die Menschen packen hier an und gestalten die Region mit. Diese Botschaft geht von Starkow aus“, so Eifler.

Thomas Würdisch ( SPD) sicherte im Namen der Stralsunder Bundestagsabgeordneten Sonja Steffen den Starkower Backsteinen zu: „Wenn es gewünscht und nötig wird, werden auch künftig Projekte mit Bundesmitteln unterstützt.“

Gefragte Stände

Für Hendryk Miechowski aus Ahrenshagen ist der Appeltag ein Arbeitstag. Seit vier Jahren betreibt er die Mostis, eine mobile Mosterei. Am Wochenende war er zum ersten Mal mit unter den rund 20 Ständen des Apfelfestes. „Es ist schön“, so der Selbstständige. Der besondere Touch sei für ihn, für die Region etwas, als jemand aus der Region Stammender zu machen.

„Aufgrund der Trockenheit gibt es 2019 nur Dreiviertel der Honigmenge des Vorjahres“, erzählte dieser. Er freute sich für seine Bienen über den neuen Apfelbaum im Garten. „Der Apfeltag ist ein Ort der Begegnung und des Wiedersehens in angenehmer Atmosphäre“, so Tscheuschner. So ließe sich der hohe Besucherstrom trotz des grau-regnerischen Wetters erklären.

Alte Sorten für Allergiker

„Die Gäste kommen gern zu uns“, erzählt Ulrike Giesbier. Die Pomologin bot zusammen mit ihrem Kollegen eine Auswahl an typischen Äpfeln aus Mecklenburg-Vorpommern dar. Ihr Rat des Tages: Wer an einer Apfelallergie leide, solle es einmal mit alten Sorten probieren. Diese seien resistenter und stünden in Zukunft gegenüber den handelsüblichen besser dar. Das Konzept des Ortes der Vielfalt für Starkow begrüßt die Apfelexpertin.

Originell, einmalig und interessant findet Erni Paul aus Zürich den Starkower Appeltag. Die Kraniche bewegten den Schweizer nach dem diesjährigen Sommerurlaub zur Rückkehr in die Region. Durch einen Hinweis von der Barther Touris-Information stieß er auf Starkow.

Von Uwe Roßner