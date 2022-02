Barth/Dortmund

Von den Theaterbühnen Vorpommerns ins ganz große Fernsehen: Johann-Christof Laubisch, ehemaliger Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne, ist am Sonntag, 20. Februar, in der ARD zu sehen, und zwar im Tatort aus Dortmund.

Ermittler im Tatort

Oliver Kordes ist der Neue im Team der Kriminaltechnischen Untersuchung (KTU) im WDR-Tatort aus Dortmund mit dem Titel „Liebe mich!“, der am Sonntag ausgestrahlt wird. Gespielt wird der neue Tatort-Kollege von Johann-Christof Laubisch, der von 2011 bis 2014 an der Theaterakademie Vorpommern in Zinnowitz studierte. Für die Rolle im derzeitigen Tatort setzte er sich in einem Casting durch und hofft nun, dass er in dem KTU-Team bleiben wird.

D’Artagnan in Barth

An der Vorpommerschen Landesbühne überzeugte er unter anderem 2014 als D’Artagnan in „Die drei Musketiere“ im Barther Theatergarten, als etwas naiver Polizist „In nochmal ein Ding drehn“ von Rudi Strahl im Jahr 2013 bei den Hafenfestspielen Usedom und in der Inszenierung „Cash – Und ewig rauschen die Gelder“.

Nach seiner Ausbildung blieb er eine Spielzeit an der Vorpommerschen Landesbühne und ging danach für vier Jahre an das Mittelsächsische Theater nach Freiberg. Später wurde er freischaffend und konzertierte sich zunehmend auf Film und Fernsehen. Für Arte stand er in der Serie „Ingo Thiel“ vor der Kamera und für RTL in „Torstraße 1“.

TV-Tipp: Tatort „Liebe mich!“ Sonntag, 20. Februar, 20.15 Uhr, ARD

Von Martina Krüger