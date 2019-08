Ribnitz-Damgarten

Ob nach Nordwesten in Richtung Fischland, nach Nordosten in Richtung der südlichen Boddenküste oder ins südlich gelegen Boddenvorland: Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist aufgrund ihrer Lage hervorragend geeignet als Startpunkt für Radtouren in alle Himmelsrichtungen.

Unsere Tourempfehlung führt Fahrradfreunde auf eine eher ruhigere, 34 Kilometer lange Route. Nach einem stärkenden Kaffee auf dem Ribnitzer Markt geht es durch die Büttelstraße zum Hafen. An der Statue „Der Zirkus kommt“ vorbei geht es nach links den Boddenwanderweg am Ufer des Ribnitzer Sees entlang. In Körkwitz geht es abermals nach links auf die Straße Am Bernsteinsee. An der Wasserskianlage ist Gelegenheit für eine Pause.

An der nächsten Kreuzung nach wieder links und nach wenigen Kilometern erreichen Sie Klockenhagen. An der Hauptkreuzung mit dem „Honigdieb“ nach rechts abbiegen in Richtung Freilichtmuseum. Auf dem neuen Radweg geht es vorbei zum Kunsthof Hirschburg und weiter nach Neu Hirschburg. In der Kurve die Landesstraße 22 nach links verlassen. Durch die Rostocker Heide erreichen Sie nach etwa vier Kilometern das Jagdschloss Gelbensande.

Von dort aus geht es zur B105. Gleise und Bundesstraße queren, rechts herum geht es zum Café Drei Jahreszeiten. Weiter durch den Forst bei Schwarzenpfost bis zur Kreisstraße 17. Von hier aus geht es über Behnkenhagen nach Blankenhagen mit seiner frühgotischen Backsteinkirche und dann über Völkshagen nach Rostocker Wulfshagen mit Feldsteinkirche und Museumsscheune. Durch den Altheider Wald geht es über Petersdorf zurück nach Ribnitz.

Robert Niemeyer