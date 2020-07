Von Barock bis Jazz: Orgelimprovisationen in der Ribnitzer Stadtkirche

Ribnitz-Damgarten

Am Mittwoch, dem 15. Juli, findet in der Marienkirche Ribnitz im Rahmen des 25. Ribnitzer Orgelsommers ein Konzert unter dem Titel „So sorry, I have stolen“ statt. Beginn ist um 20 Uhr. Joachim Thoms aus Berlin wird den Besuchern mit seinen Orgelimprovisationen viele gute alte Bekannte präsentieren.

Dazu gehören unter anderem Vivaldis Frühling und Mendelssohns Italienische Sinfonie. Außerdem stehen Adaptionen über Jazzstandards und der Tango „ La cum Parsita“ auf dem Programm.

Anzeige

Stücke werden ohne Notenvorlage gespielt

„Alle Stücke werden ohne Notenvorlage gespielt“, erläutert der Orgel-Improvisationskünstler im Gespräch mit OZ. Das Konzert wird von ihm übrigens nicht nur gespielt, sondern auch gesungen und moderiert. Mit seinem Tourenprogramm tritt er sowohl in kleinen Dorfkirchen als auch in großen Gotteshäusern auf.

Weitere OZ+ Artikel

Thoms: „Ribnitz-Damgarten verfügt mit der Jehmlich-Orgel über eine besonders schöne Konzertorgel. Auf ihr spielen zu dürfen, ist für jeden Organisten eine große Freude.“ Für den Berliner ist die Ribnitzer Jehmlich-Orgel übrigens eine gute „alte Bekannte“, denn in den letzten sechs Jahren gastierte er bereits fünfmal in der Bernsteinstadt.

Corona-Krise : Zehn Konzerte mussten abgesagt werden

Wie alle Künstler und Musiker musste sich auch Thoms auf die veränderten Gegebenheiten in der Corona-Krise einstellen. „Von den in diesem Jahr geplanten rund 40 Konzerten konnten zehn nicht stattfinden. Aber wenn es dabei bleiben sollte, wäre ich schon sehr zufrieden.“

Joachim Thoms wurde 1960 geboren, studierte Kirchenmusik in Görlitz und besuchte zahlreiche Improvisations- und Dirigierkurse namhafter Musiker. Er gehörte zu den Schülern des Konzertorganisten Erich Piasetzki und war Gasthörer an der Hochschule „ Hanns Eisler“ sowie Privatschüler des Komponisten Hans-Peter Jannoch. In den Jahren von 2003 bis 2007 absolvierte er ein Aufbaustudium für Orgelimprovisation an der Greifswalder Universität mit den Hauptfächern Orgelimprovisation und Continuospiel.

Im Vorverkauf können Karten für das Konzert am Mittwoch bei der Tourist- Information Ribnitz-Damgarten, Am Markt 14, zu 7 Euro erworben werden. Schüler, Studenten und Behinderte mit Ausweis zahlen 5 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. Noch ein Hinweis: Es müssen Namenslisten geführt werden. Um das Tragen von Mund-Nasen-Schutz wird gebeten. Die Plätze werden angewiesen.

Von Edwin Sternkiker