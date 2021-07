Anke und Rudolf Brovadan haben die Landbäckerei Bartelt in Schlimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) übernommen. Damit wagten sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Menschenschlag im Norden gefällt den Bayern. Wie sie sich in MV fühlen und was sie in der Bäckerei anbieten wollen.