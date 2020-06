Von Berlin nach Barth: Burkhard Bründel zog es zurück zu den Wurzeln

Barth

Zurück zu den Wurzeln lautet das Motto von Burkhard Bründel. Im ehemaligen Puppenmuseum am Marktplatz in Barth hat der 59-Jährige ein Café eröffnet. Von Berlin zog er nach Barth. „Meine Eltern und Großeltern kamen aus Rostock. Mein Vater und mein Großvater hatten dort einen Getreide- und Düngemittelbetrieb“, berichtet Burkhard Bründel, der in Berlin einen Limousinen-Service hatte. „Ich war viel unterwegs und habe ein gutes Frühstück und einen guten Kaffee zu schätzen gelernt.“

Und genau das möchte er seinen Gästen in Barth auch bieten. Erfahrungen in der Gastronomie bringt er mit. „Ich hatte drei Jahre ein Bistro in Baden-Württemberg.“ Die Hauptstadt vermisst der Gastronom nicht. „Für junge Leute ist Berlin top, aber wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, sehnt man sich nach Bodenständigkeit.“

In Barth seien er und seine Frau sehr gut aufgenommen worden. „Es waren schon viele Barther hier. Darüber freuen wir uns sehr.“

