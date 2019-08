Ribnitz-Damgarten

Zurück zum Ur-Kontinent Pangea, auf dem dereinst alles vereint war. Den Machern des gleichnamigen Festivals haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um das ehemalige Flugplatzgelände Pütnitz zu einer alles vereinenden Veranstaltung zu machen.

Musik, Workshops, Diskussionsrunden und jede Menge Möglichkeiten, Spaß und Sport aktiv zu genießen. About You Pangea – ein riesiger Spielplatz für junge und junggebliebene Menschen. Die OZ hat sich einige Attraktionen angesehen.

Das riesige Blubb:

Ein Klassiker des Festivals. Ein Tandem springt von einem hohen Turm auf den Luftsack und schon wirst du meterhoch in die Luft katapultiert, landest nach einigen Verrenkungen mit einem großen Platsch im Wasser. Besonders gelungene Flüge werden vom nahen Strand aus gerne mit Applaus bedacht. Ein bisschen (Über)Mut gehört dazu.

Der Wipeout-Parcours:

Hangeln, balancieren und konzentrieren – und das in unterschiedlichen Disziplinen, mit und ohne Hindernissen – verlangen dem Teilnehmer einiges ab. Der Parcours erinnert an einen Hindernislauf im Fernsehen. Hier kommen besonders junge Gäste auf ihre Kosten. Ältere merken schnell, dass Kraft und Körpergewicht in einer ganz anderen Relation stehen als in jungen Jahren.

Kraft und Konzentration sind im Wipeout-Parcours gefragt, den hier Lennox aus Rostock absolviert. Quelle: Timo Richter

Die Bienen-Safari:

Ohne Bienen keine Menschen, hatte Albert Einstein einmal gesagt. Und weil das Mensch-Sein beim Pangea-Festival gerade so viel Freude bereitet, können nachmittags Nisthilfen für Bienen gebaut werden. Dazu gibt es Informationen über die für uns überlebenswichtigen Insekten.

Das Wakeboard-Becken:

Hinein ins glasklare Wasser, von unsichtbarer Hand gezogen übers Wasser gleiten und mit dem Brett an den Füßen die Gischt spritzen lassen oder Stunts vollführen. Könner kommen ebenso auf ihre Kosten wie Beginner des rasanten Sports. Angesichts der Schwitze-Temperaturen auf dem Festival-Gelände eine willkommene Erfrischung – für Zuschauer im Wendebereich der Wakeboarder ebenso.

Erfrischung im und am Wakeboard-Becken ist garantiert. Quelle: Timo Richter

Die Skimboard-Bahn:

Ein Brett im schnellen Lauf aufs flache Wasser geworfen, draufgesprungen und losgesurft. Ein Spaß für Besucher jeden Alters. Der Sport ist inzwischen richtig hip, also beim Ausprobieren immer schön lässig bleiben. Die Bahn auf dem Pangea-Areal ist lang genug, um mehrere Turns zu vollführen.

Rhythmus-Workshop:

Seine Leidenschaft fürs Trommeln präsentiert der Drummer der „ Les Bumms Boys“ aus Rostock, Tom „Grandma“ Ludwig, und nimmt Interessierte mit auf den Weg durch Dreiviertel- und Vier-Viertel-Takt. Hier gibt es auch ein gute Portion Hippie-Atmosphäre. Spaß macht’s allemal und Fortschritte sind schnell zu hören.

Tom „Grandma“ Ludwig (re.) von den „Les Bummms Boys“ aus Rostock gibt den Takt vor. Quelle: Timo Richter

Einkaufsbummel in Badehose:

Auch das ist möglich – eine Shopping-Tour in Bikini und Badehose. Das verwinkelte Festival-Areal bietet viele geheimnisvolle Dinge. Manche können sogar erworben werden. Und wenn der Appetit zu groß wird, schließt sich gleich eine Genuss-Tour an. Und ebenso außergewöhnlich, wie das Festival ist, ist auch das Essensangebot.

Der BMX-Parcours:

Geübte Radler nehmen die ganze Strecke unter die Reifen, ungeübte wagen erst einmal eine Abfahrt. Balance-Übungen und waghalsige Sprünge sind möglich. In verschiedenen Workshops zeigen Instruktoren, wie vielfältig der Sport ist. Auf der Strecke muss man kein Meister sein, um vom Publikum Applaus zu ernten.

Sprünge werden auf dem BMX-Parcours, hier die Rampe, gezeigt. Quelle: Timo Richter

Tanzkurse:

Bewegung zum Rhythmus der Musik, ganz Pütnitz tanzt durch dieses Wochenende. Noch mehr Spaß macht das mit dem richtigen Hüftschwung. Für jeden Geschmack ist etwas im Angebot, es reicht von Swing und Charleston über afrikanische Tänze bis Hiphop und Salsa.

Entspannung am Strand:

Die Wetterberichte aller Medien sagen ein heißes Wochenende voraus. Gut, dass es einen kleinen Strand gibt. Zwar rücken die Strandnachbarn einem dicht auf die Pelle, dafür gibt es viel zu gucken: Reichlich Action auf dem Wasser. Hinein in die Fluten geht es dort auch über eine Wasserrutsche. Unter blauem Himmel können sich die Gäste in die Karibik träumen oder einfach Urlaubsfeeling genießen.

Am Strand dem Abend gelassen entgegensehen und sich von Aktivitäten erholen. Quelle: Timo Richter

Von Timo Richter