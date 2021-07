Von Gospel bis Popsongs: „GoSpiRo“-Projekt kommt nach Barth und Dierhagen

Bei dem Projekt „GoSpiRo“ (Gospel, Spiritual und Rock) kommen etwa 30 junge Leute zusammen, um in zehn Tagen ein Programm einzuüben. Anfang August präsentieren sie in Barth und Dierhagen das Ergebnis.

Die Projekt-Teilnehmer von „GoSpiRo“ präsentieren am 8. August in Barth und am 9. August in Dierhagen ein Konzert. Quelle: GoSpiRo