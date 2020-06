Von München zum Kitesurfen auf den Saaler Bodden

Saal/Dabitz

Tom Huber macht eine Woche lang mit seinem Kumpel Kite-Urlaub in Saal. „Ich bin zum ersten Mal dort“, berichtet der Münchener. Allerdings ist sein Freund Wiederholungstäter und kennt das Revier. Der Saaler Bodden ist ideal zum Kitesurfen, findet auch Tom Huber. Um kein Risiko einzugehen, sei es wichtig, nicht bei ablandigem Wind zu kiten. Denn ansonsten werde man sehr schnell auf den Bodden rausgetrieben.

Während am Dienstag in Saal ideales Kite-Wetter herrschte, kam der Wind am Mittwoch aus der falschen Richtung. Deshalb machten die beiden Münchener einen Abstecher zum Dabitzer Hafen und genossen erst mal bei Bier und Fischbulette die entspannte Atmosphäre. „Uns gefällt es hier sehr gut“, sagt der Urlauber.

Tom Huber ist vor etwa 15 Jahren vom Windsurfen aufs Kitesurfen umgestiegen. „Da braucht man weniger Material“, sagt der 59-Jährige. Sein Lieblingsreiseziel ist Ägypten. „Da kann man super Kiten. Der Wind ist besser und das Wasser wärmer.“

Von Anika Wenning