Sanitz/Ribnitz-Damgarten

Jannick Wengel ist aus Münster nach Sanitz gezogen. Hier wohnt er seit Juni dieses Jahres mit seiner Lebenspartnerin. Der Arbeitsort des 31-Jährigen ist Ribnitz-Damgarten. Der gelernte Tischler ist hier beim Christlichen Jugenddorfwerk (CJD) in der Tischlerei tätig. Das sei für ihn ein ganz anderes Arbeiten als früher, erzählt er. Es gehe in seinem neuen Tätigkeitsbereich vor allem darum, Menschen mit Behinderung dabei zu helfen, so selbstständig wie möglich in der Werkstatt zu arbeiten. „Das macht mir sehr große Freude“, sagt der 31-Jährige.

Klettern in Rostocker Boulderhalle

Und was macht er in der Freizeit? „Da fahre ich gern in die Boulderhalle nach Rostock“, berichtet er. Bouldern, das sei Klettern auf Absprunghöhe. Dabei gehe es um Kraft ebenso wie um Technik, erläutert der Neu-Sanitzer. Und ansonsten genieße er gemeinsam mit seiner Freundin in seiner Freizeit auch sehr gern die Ostsee. „Das ist Erholung pur für uns“, sagt Jannick Wengel abschließend.

Von Edwin Sternkiker