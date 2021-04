Ribnitz-Damgarten

Die Galerie im Kloster des Kunstvereins Ribnitz-Damgarten hat Zuwachs bekommen. Kunstvereinsvorsitzender Rolf Günther und seine Frau Regina übergaben vor kurzem als Dauerleihgabe die Bleistiftzeichnung „Lange Straße in Ribnitz“. Es ist ein Werk des deutsch-amerikanischen Künstlers Lyonel Feininger (1871-1956), das er vor fast 100 Jahren, nämlich am 17. September 1921, schuf.

Der Maler, Grafiker, Comiczeichner und Komponist besuchte Ribnitz und Damgarten mindestens dreimal, nämlich 1905, 1921 und 1928, und hielt alle für ihn sehenswerten Straßenzüge und mittelalterlichen Gebäude mehrfach fest. Zunächst in Form von schnellen oder detaillierten Zeichnungen, sogenannten „Naturnotizen“. Später dann – mitunter erst nach Jahrzehnten – wurden druckgrafische oder gemalte Werke daraus, die Weltruhm erlangen sollten.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeichnung stammt aus Privatsammlung

Die Zeichnung, die jetzt nach Ribnitz gelangte, stammt aus dem New Yorker Nachlass des weltbekannten Bauhausmeisters und befand sich in der Privatsammlung von Achim Moeller. Der gebürtige Deutsche betreibt eine renommierte Galerie in New York und verwaltet seit den 1960er Jahren den Großteil der Werke, die der bedeutende Künstler der Moderne in Deutschland und den USA geschaffen hat.

Die 18,2 mal 14,5 Zentimeter große Bleistiftzeichnung hält wie etliche andere Arbeiten eine Sicht auf das von Feininger besonders gern betrachtete Rostocker Tor fest. Diesmal zeigt es sich von der Seite der Langen Straße aus mit Blick auf die Ostseite des Stadttores.

Wie im Falle anderer Arbeiten Feiningers mit Ribnitz-Motiven, so hatte Moeller auch diese Arbeit der Galerie im Kloster exklusiv angeboten, weil er sehr daran interessiert sei, die Werke einer öffentlichen Sammlung zu übergeben, erzählt Galerieleiterin Gabi Raskop. Doch woher die 17 500 Euro nehmen, die die Zeichnung kosten sollte, zumal in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie? Sie wandte sich an den Vorsitzenden des Kunstvereins, Rolf Günther, ob er nicht eine Idee hätte. Die hatte er: „Nach kurzer Überlegung entschloss ich mich, die Zeichnung privat zu erwerben. Als ich meine Frau fragte, was sie davon halte, hatte sie sofort zugestimmt.“

Galerie beherbergt mittlerweile elf Feininger-Werke

Und so kauften sie die Zeichnung. Aber nicht, um sich an dem Werk allein in den eigenen vier Wänden zu erfreuen. Die beiden Feininger-Liebhaber wollten diese Zeichnung mit möglichst vielen anderen Menschen teilen. Deshalb hätten sie auch sehr rasch den Entschluss gefasst, das Werk in das Feininger-Kabinett der Galerie im Kloster als Dauerleihgabe zu geben, erzählt Rolf Günther. „Hier ist es sehr in guten Händen.“ Und außerdem, so fügt Regina Günther hinzu: „Wir wohnen ja sozusagen um die Ecke. Wenn wir die Zeichnung sehen wollen, haben wir es nicht weit.“

Galerieleiterin Gabi Raskop war die Freude über diesen Neuzugang anzusehen. Feininger-Liebhaber können das Werk seit dem 6. April in Augenschein nehmen. Wie bisher unter den gegebenen Infektionsschutzmaßnahmen.

Mit dieser Neuerwerbung sind mittlerweile elf Werke des weltberühmten Künstlers mit Ribnitz-Motiven aus den Jahren 1905, 1921 und 1928 in der Galerie im Kloster dauerhaft zu sehen. Etwa 80 bekannte Werke, auch von Damgarten und der Region, enthält die Publikation „Lyonel Feininger in Ribnitz und Damgarten“, die 1916 von Thomas Fehling und dem Kunstverein Ribnitz-Damgarten herausgegeben wurde.

Seit April 2019 können sich Urlauber, Tagestouristen und Einheimische auch bei einem geführten Stadtrundgang auf dem Feininger-Rundweg auf die Spuren des Bauhauskünstlers begeben. Die Führung geht vom Feininger-Kabinett aus und endet am Rostocker Tor. Dabei passieren die Teilnehmer vier der insgesamt zehn Stelen, die den Rundweg markieren. Die in den Bauhaus-Grundfarben Rot, Blau und Gelb gestalteten Stelen markieren die Standorte, an denen Feininger gezeichnet hatte. Aufgrund der Corona-Pandemie können diese Führungen derzeit allerdings nicht angeboten werden.

Von Edwin Sternkiker