Von Pilgerweg bis Kirchenfenster: 20 Projekte in Nordvorpommern erhalten Leader-Förderung

20 Projekte in Nordvorpommern werden in diesem Jahr im Rahmen des Leader-Programms mit insgesamt 875 000 Euro gefördert. Die Lokale Aktionsgruppe der Region für dieses Programm zur Förderung ländlicher Räume hat darüber entschieden und eine Prioritätenliste der Vorhaben für 2021 verabschiedet. Auf den ersten drei Plätzen finden sich gemeindeübergreifende Projekte wieder. Die Rad-Thementouren im Küstenvorland, der Pilgerweg zwischen Bodstedt und Franzburg sowie die Machbarkeitsstudie zur Weiterführung des chance.natur-Projektes „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ sind die diesjährigen Spitzenreiter.

Die Auswahlrunde wurde aufgrund der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen in einem Onlineverfahren durchgeführt, teilt Katharina Bötzer, Leader-Regionalmanagerin für Nordvorpommern, mit. Die Projekte seien anhand von kurzen Videos, Bildern und Präsentationen den 95 Vereinsmitgliedern der Aktionsgruppe präsentiert worden. Im Ergebnis schafften es 24 von 28 Vorhaben auf die Prioritätenliste. Wie Bötzer informiert, stehen für die Region Nordvorpommern in diesem Jahr insgesamt eine Million Euro Fördermittel zur Verfügung. „Somit können die ersten 20 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 1,3 Millionen Euro umgesetzt werden. Vier Projekte stehen auf der Nachrückerliste.“ Der Anteil der Förderung liegt bei 72 bis 84 Prozent, den Rest müssen die Projektträger als sogenannte Eigenmittel zur Finanzierung der Vorhaben beisteuern.

Antragsteller trotz Lockdown kreativ

Die Vielzahl der Antragsteller und das nach wie vor große Interesse an der Leader-Förderung hat überrascht. Obwohl das zurückliegenden Jahr von Einschränkungen, Lockdown, Ungewissheit und teilweise finanziellen Nöten geprägt war, seien die Antragsteller kreativ geblieben und wollen die Region Nordvorpommern mit ihren vielseitigen Projektideen weiterentwickeln und beleben, so die Leader-Regionalmanagerin.

Steht auf der Prioritätenliste für eine Leader-Förderung in diesem Jahr - der alte Heuboden in Jager. Das Wirtschaftsgebäude des einstigen Pachtgutes soll zu einer Pilgerherberge ausgebaut werden. Quelle: Privat

Die Vielfalt der Projekte in den fünf Handlungsfeldern Tourismus, Wirtschaft, Demografie, Kunst/regionale Identität sowie Denkmal ist groß. So soll neben dem bereits bestehenden Feininger Rundgang in Ribnitz ein historischer Rundgang in Damgarten entstehen. Unter dem Titel „Einer für alle“ wird ein Bürgerbus in der Gemeinde Velgast angeschafft. In Barth wird das Chorfenster der St. Marienkirche restauriert und in Bad Sülze werden die historischen Eiskeller wiederbelebt. Bei der Finanzierung können die Vorhabensträger jetzt mit Geld aus dem Leader-Topf kalkulieren.

Herberge für Pilger auf der Via Baltica in Jager

Auch private Antragsteller und Vereine haben die Möglichkeit eine Förderung zu erhalten. So wie Sabine und Olaf Petters in Jager. Der kleine Ort liegt zwischen Greifswald und Grimmen an der Via Baltica, dem baltischen Jakobsweg. Sabine Petters bietet selbst Pilgertouren an und das Paar seit 2019 Pilgern auf der Via Baltica einen Schlafplatz an. Allerdings ist die Platzkapazität derzeit noch sehr begrenzt, die Unterkunft eine spartanische. Das soll sich ändern. „Alter Heuboden“ titelt das Projekt, das den Ausbau eines Wirtschaftsgebäudes auf dem Gehöft der Petters zu einer Pilgerherberge vorsieht. Der Name des Vorhabens resultiert aus der einstigen Nutzung des Gebäudes, das zu einem ehemaligen Pachtgut gehört und auf dessen Boden mal Heu gelagert wurde. Mit Unterstützung aus dem Leader-Programm kann der Verein Bernsteinreiter Hirschburg einen neuen Spielplatz mit dem Titel „Ponylagune“ in Glöwitz bei Barth errichten und die Solidarische Landwirtschaft Stralsund in Duvendiek darf sich ebenfalls über eine Leader-Förderung freuen.

Weitere Informationen zum LEADER Förderprogramm gibt es im Internet unter www.leader-nordvorpommern.de oder über Leader-Regionalmanagerin Katharina Bötzer. Sie ist telefonisch unter der Rufnummer 03831/357-1275 oder per E-Mail an katharina.boetzer@lk-vr.de zu erreichen.

