Von Ribnitz bis Zingst: Diese Veranstaltungen finden am Wochenende statt

Ribnitz-Damgarten

Das letzte Sommerferien-Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern steht vor der Tür. Und hier sind die passenden Ausflugs- und Veranstaltungstipps dazu.

Live-Musik im Barther Hafen

Musik am Barther Hafen: Das gibt es trotz Corona, wenn auch weniger laut und ohne Party. Am Freitag, 31. Juli, wird es gitarrenlastig. Die „Heißen Drähte“ aus Erfurt erfreuen die Besucher des Hafens am Abend mit einem umfangreichen Repertoire aus der Welt des Rock und Pop. Von Phil Collins über Bill Haley bis Status Quo ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Band kommt dabei ganz ohne Gesang aus, Drums, E-Gitarre und Bass im Orchester sorgen wahlweise für einen Klangteppich eines Keyboards, ein Klaviersolo oder Bläsereinlagen, alles lässt sich mit Gitarren nachahmen, sodass die Töne einen Wiedererkennungswert für die Zuhörer und das Publikum haben. Beginn ist um 18 Uhr. DJ Tino Schrang stimmt auf den Abend ein.

Es gelten die Corona-Hygieneregeln wie 1,50 Meter Abstand oder Mund-Nasen-Schutzmaske. Die Stadt Barth weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hier um keine Tanzveranstaltung, sondern eine musikalische Untermalung für Besucher des Barther Hafens, handelt.

Sunset-Konzert in Dierhagen

Am Sonntag, 2. August, findet um 20 Uhr am Strand von Dierhagen vor dem Hotel „Fischland“ zum 15. Mal das Sunset-Piano-Concert von Lutz Gerlach statt. Nach seiner Idee wird bereits am Nachmittag ein Flügel auf einen Anhänger verladen und von einem Traktor an eine ganz bestimmte Stelle am Strand transportiert. Dort erklingt dann als Soundtrack zum Sonnenuntergang ganz besondere Klaviermusik. Begleitet wird Gerlach dabei seit vielen Jahren von der Pianistin Ulrike Mai. Gemeinsam spannen sie einen musikalischen Bogen von klassischer Tradition bis Jazz.

Sunset Piano: Lutz Gerlach spielt am Strand zum Sonnenuntergang. Quelle: KV Dierhagen

Die Besucher haben die Möglichkeit, ihre Autos auf extra angelegten Parkplätzen am Eingang vor dem Hotel „Fischland“ abzustellen. Karten gibt es bei der Kurverwaltung Dierhagen (Tel. 038226/201). Besucher werden gebeten, die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

Ritterspiele auf der Festwiese

Seit dem 17. Juli läuft das diesjährige Sommertheater „Minnesang & Ritterspiel“ auf der Festwiese in Dierhagen. Schon vor den Toren werden die Gäste von fröhlichen Gesichtern und jeder Menge Geschichten empfangen. Hinter den Toren gibt es dann Handel, Handwerk, Bogenschützen, Ritter, Zauberer, Gaukler, Musikanten und Feuerspieler zu entdecken. Geöffnet sind die Mittelalterspiele Dienstag bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag ab 14 Uhr.

Kunstauktion in Ahrenshoop

Am Samstag, 1. August um 19 Uhr, findet die 46. Ahrenshooper Kunstauktion in der Strandhalle statt. Noch bis Freitag, täglich 10 bis 18 Uhr, können die zu versteigernden Kunstwerke im Kunstkaten und in der Strandhalle vorbesichtigt werden. Die Auktion selbst findet dann unter strengen Regeln statt. Die Besucher der Auktion können das Gelände um die Strandhalle nur mit Bieterkarte betreten.

Auf einer Freifläche hinter dem Gebäude befindet sich ein mit Sitzplätzen versehener Bereich, in dem der Besucher die in der Strandhalle stattfindende Auktion in Bild und Ton verfolgen können. Besteht Interesse an der Abgabe eines Gebotes, kann der Bieter den Saal betreten und dort direkt bieten. Anschließend nimmt er wieder Platz im Freibereich. Die Gebotsabgabe per E-Mail, Post oder das Mitbieten am Telefon sowie das Online-Live Bieten über die Plattform Lottissimo ist ebenfalls möglich. Der Einlass zur Auktion ist ab 18 Uhr. Dann werden auch die Bieternummern vergeben.

Im Portfolio der 46. Ahrenshooper Kunstauktion befindet sich in diesem Jahr wieder eine Reihe äußerst reizvoller Kunstwerke. So ist die Ahrenshooper Künstlerkolonie mit zahlreichen Spitzenwerken vertreten, aber auch die benachbarten Kolonien Hiddensee, Usedom und Schwaan.

Von Robert Niemeyer