Dändorf

Ribnitz war seinerzeit ein regional bedeutender Standort des Mecklenburger Schiffsbaus. Zeitweise gab es hier zwei Firmen. 1825 wurde die Werft von Johann Carl Peters eröffnet, die 1846 der Schiffsbaumeister Hans Ludwig Miebrodt und dann ab 1876 Carl Heinrich Staben weiterführten. 1840 eröffnete Johann Heinrich Wilken eine weitere Werft, wobei hier der Sohn gleichen Namens später den Betrieb vom Vater übernahm. Die Werften waren am Körkwitzer Weg gelegen, ungefähr dort, wo sich heute die Gänsewiese und das Schwimmbad befinden.

Der Größe der Ribnitzer Schiffsbauten war durch die begrenzte Tiefe des Boddens eine natürliche Grenze gesetzt. So wurden meist Briggs und Schoner gebaut, seltener die geräumigeren Barks. Das größte je auf einer Ribnitzer Werft gebaute Schiff war die Bark „Präsident Trotsche“. Sie wurde im Auftrag des Dändorfer Kapitäns Carl Adolf Niejahr auf der Werft von Wilken gebaut und lief am 10. Juni 1876 vom Stapel. Mit 42,57 Meter Länge und 9,36 Meter Breite hatte sie ein Ladevolumen von 504 Netto-Registertonnen. Dieses Schiff stellte das Maximum dessen dar, was das Ribnitzer Werftgelände zuließ. Schon beim Bau ragte es einige Meter auf die am Werftgelände entlangführende Straße nach Körkwitz hinaus.

Stapellauf war immer ein großes Ereignis

Der Stapellauf war ein Fest für die Stadtbewohner, die auch zahlreich herbeigeströmt waren. Bekannt ist, dass der Schiffsbaumeister Wilken und auch der Schiffer Niejahr aufgrund des niedrigen Wasserstands im Vorfeld bereits Sorge um das Gelingen hatten. Und es gab Probleme. Zuerst blieb die Bark mit dem Heck auf dem Land hängen. Regionale Zeitungen berichteten hierzu aber, dass es gelang, „unter Mithilfe des nach Hunderten zählenden Publikums, das prachtvolle Fahrzeug nach etwa zweistündigem Winden, Schrauben, Ziehen und Hin- und Herlaufen einer großen Knabenschar auf dem Verdeck völlig unbeschädigt ins Wasser zu bringen.“ Die Freude währte leider nur kurz. Einige hundert Meter weiter blieb sie dann aufgrund des Niedrigwassers für einige Wochen endgültig stecken. Bekannt ist, dass sie dann am 13. Oktober 1876 ihre Jungfernfahrt von Stralsund nach New York antreten konnte.

Es war üblich, dass die Inhaber der meisten Parten (Schiffsanteile) das Mitbestimmungsrecht bei der Namensgebung des Schiffes hatten. In diesem Fall war es Carl Trotsche, der dem Schiff seinen Namen gab. Trotsche war seit 1872 Gerichtspräsident des (letztinstanzlichen) Oberappellationsgerichts zu Rostock. Und seit 1870 auch Ehrenbürger von Rostock.

Auftraggeber Carl Adolf Niejahr befuhr als Kapitän der „Präsident Trotsche“ die Weltmeere. Er stammte wie auch seine Ehefrau Hulda geborene Niemann aus einer Dändorfer Schifferfamilie. Die Familie wohnte in der Dändorfer Büdnerei 2, heute See-Ende 9, gleich gegenüber der Navigationsvorbereitungsschule. C. A. Niejahr führte die Bark bis 1893. Anschließend übernahm sie sein Sohn Friedrich (Fritz) Niejahr. Im April 1898 wurde die Bark nach Dagö, heute Hiiumaa – eine estnische Insel in der nördlichen Ostsee – verkauft.

Heimathafen der „Präsident Trotsche“ war immer Rostock. In den 21 Jahren unter mecklenburgischer Flagge fuhr sie ohne größere Vorfälle um die Welt. Amerika, insbesondere auch Südamerika und hier Buenos Aires waren oft das Ziel. Dies zeugt von der Umsicht und Zuverlässigkeit der Dändorfer Kapitäne wie aber auch von der Qualität der Arbeit auf der Werft von J. H. Wilken.

Ertrunken vor der holländischen Küste

Schiffer C. A. Niejahr zog im Alter nach Ribnitz, wo er 1915 mit 81 Jahren verstarb. Seinen beiden Söhnen war dagegen ein tragisches Schicksal bestimmt. Der jüngere Sohn Carl ertrank als 24-jähriger Steuermann im November 1893 auf einer Fahrt von England nach Danzig vor der holländischen Küste bei Texel. Und der ältere, Fritz, ehemals Kapitän der „Präsident Trotsche“, stürzte am 21. Dezember 1900 um 11.30 Uhr auf der Fahrt von Sundsvall (Schweden) nach Beira (Mosambik) von seinem Schiff, der eisernen Bark „Viganella“. Er verletzte sich dabei und konnte nicht mehr gerettet werden. Seine Frau Alma war zu der Zeit schwanger. Die gemeinsame Tochter Alma kam im Mai 1901 zur Welt.

Von Guido Keil