Von der Schweiz nach MV: „Ribnitz-Damgarten bietet alles, was man zum Leben braucht“

Ribnitz-Damgarten

„Man kann sich manchmal von den Bergen erdrückt fühlen“, begründet Annett Schwarz ihren Umzug vor fünf Jahren aus der Schweiz nach Ribnitz-Damgarten. Die 41-Jährige ist in Neustrelitz geboren und zog noch als Kind mit ihren Eltern nach Österreich.

Mit zwanzig ging sie in die Schweiz und arbeitete in der Gastronomie. Kurz nachdem ihre Eltern zurück an die Ostsee zogen, entschloss sich auch die Mutter einer fünfjährigen Tochter wieder nach Deutschland zu kommen und in die Nähe der Familie zu ziehen. Die Region kannte sie aus dem Urlaub.

Anzeige

Ribnitz bietet Stadt, Land, Strand

Annett Schwarz fand schnell Arbeit und das perfekte Haus mit Terrasse und Garten: „Wir wohnen in der Stadt und dennoch ländlich.“ Gut gefällt ihr die Lockerheit, die sie in Deutschland erlebt: „Vieles ist in der Schweiz sehr bürokratisch und kompliziert.“

Weitere OZ+ Artikel

Hier genießt sie die Ruhe und die Nähe zum Strand. „ Ribnitz bietet alles, was man zum Leben braucht und hat eine sehr gute Infrastruktur.“

Mehr lesen:

Von Juliane Schultz