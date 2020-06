Von der Sonne geblendet: Radfahrerin bei Unfall in Ribnitz verletzt

Ribnitz-Damgarten

Erneut sind bei Verkehrsunfällen in der Region Ribnitz-Damgarten Menschen verletzt worden, darunter eine Radfahrerin. Wie die Polizei mitteilte, war die 79-jährige Ribnitz-Damgartenerin am Montagmorgen in der Damgartener Chaussee in Richtung Ribnitzer Zentrum unterwegs. Ein 71-jähriger Autofahrer hatte die Radfahrerin auf dem Radweg offenbar übersehen, als er in die Gerhard-Hauptmann-Straße einbiegen wollte.

Der Wagen des Ribnitz-Damgarteners erwischte das Fahrrad der Frau am Hinterrad. Die 79-Jährige stürzte und verletzte leicht sich an der Schulter und am Fuß. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer gab gegenüber der Polizei an, von der tief stehenden Sonne geblendet worden zu sein. Deshalb habe er die Frau nicht gesehen. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Missglücktes Überholmanöver

Vergleichsweise glimpflich ging ein Überholvorgang am Nachmittag gegen 16.45 Uhr auf der B105-Ortsumgehung Ribnitz aus. Ein 30-jähriger Velgaster hatte zum Überholen angesetzt. Aufgrund von Gegenverkehr musste er jedoch abbremsen. In der Folge stieß er seitlich mit dem Auto zusammen, das er überholen wollte. Dessen 43-jähriger Fahrer aus Stralsund wurde dabei leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.

Die Polizei leitete den Straßenverkehr an der Unfallstelle vorbei. Der polizeilich geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Bereits am Wochenende waren bei Unfällen in der Region zwei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind in Wustrow.

Alkoholisiert gefahren

Am Abend erwischte die Ribnitz-Damgartener Polizei zudem einen Autofahrer aus der Gemeinde Saal, der offenbar mit Alkohol im Blut unterwegs war. Auf der Kreisstraße zwischen Damgarten und Dechowshof wurde der 56-Jährige gestoppt. Das Atemalkohol-Testgerät ergab einen Wert von 0,6 Promille. Das gerichtsfeste Evidential-Gerät auf dem Revier ergab schließlich einen Wert von 0,27 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft. Damit lag der Mann über dem Grenzwert von 0,25 mg/l.

Die Polizei fertigte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, untersagte dem Mann die Weiterfahrt und informierte die Führerscheinstelle. Dem 56-Jährigen drohen mindestens ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und eine Geldbuße von 500 Euro.

Von Robert Niemeyer