Von menschlichen Pyramiden und einem Hortgebäude: Das gibt es Neues von der Grundschule in Lüdershagen

Lüdershagen

Manege frei für die 74 Mädchen und Jungen, die die Grundschule „Thomas Müntzer“ in Lüdershagen besuchen. Während sie sich aktuell darin üben, unter anderem menschliche Pyramiden zu bauen, sollen Bauarbeiter für mehr Platz in der Bildungseinrichtung sorgen. Die Gemeinde plant ein Hortgebäude auf dem Gelände.

Warum das Zirkusprojekt genau jetzt richtig war

Der Reihe nach: Aufregende Tage liegen hinter den Grundschülerinnen und Grundschülern. In nur vier Tagen sind sie zu Artisten, Fakiren, Clowns, Seiltänzerinnen, Feuerspuckern und so weiter ausgebildet worden – von den Akteuren des Kinderzirkus Aron aus Berlin. Ein ausgewähltes Publikum, darunter Steppkes aus der ortsansässigen Kita, hat am Donnerstag bei der Generalprobe dabei sein dürfen. Am Freitag nun haben die Mädchen und Jungen ihren großen Auftritt vor den Eltern und Geschwistern.

Ein solches mehrtägiges Event nach den vielen Monaten, in denen aufgrund Corona das Lernen im Klassenverband so gut wie gar nicht möglich war, scheint ein wenig fehlgeplant. Warum genau das Gegenteil der Fall ist, erklärt Schulleiterin Maria Never: „Zu Beginn des Schuljahres und auch jetzt noch sind bei einigen Kindern die Auswirkungen von Lockdown und Homeschooling noch zu merken. Mit diesem Projekt haben die Kinder wieder Zuversicht gewonnen, auch Selbstbewusstsein und es hat enorm den Zusammenhalt gestärkt sowie die Zusammenarbeit gefördert.“

Kinder bauen menschliche Pyramiden, Bauarbeiter ein neues Hortgebäude

Die kleine Grundschule hat es einem Zufall zu verdanken, dass dieses Projekt jetzt stattgefunden hat. „Ich habe diesen Kindercircus vor vier Wochen in Dierhagen erlebt und daraufhin angefragt, ob sie auch zu uns kommen. Unser Glück war, dass eine Schule in Worms gerade abgesagt hatte. Deshalb konnte das Projekt jetzt hier starten“, berichtet die Schulleiterin. Obgleich es damit auch vier intensive Wochen für sie und ihre Stellvertreterin Claudia Borchard gewesen sind. „Für jeden ist es wohl nachvollziehbar, dass ein solches Projekt nicht ganz billig ist. Tatsächlich ist es uns aber gelungen, es zu finanzieren – dank zahlreicher Spenden, für die wir uns, auch im Namen der Kinder, bedanken möchten“, sagt sie.

Der Schuppen (r.) auf dem Gelände der Grundschule in Lüdershagen soll zum Teil einem Hortgebäude weichen. Quelle: Anja Krüger

Sichtlich Spaß haben die Mädchen und Jungen während sie menschliche Pyramiden bauen, Feuer spucken, sich auf ein Nagelbrett legen und so weiter und so das Publikum zum Staunen bringen. Dazu gehört auch Bürgermeisterin Gerhild Balzer. Dass die Gemeinde noch mit einer Grundschule aufwarten kann, erfüllt sie zurecht mit Stolz. Und die Gemeinde möchte das Angebot noch attraktiver gestalten. So soll in den kommenden Jahren der Standort mit einem Hortgebäude aufgewertet werden.

„Aktuell haben wir in dem Schulgebäude einen separaten Hortraum und ein Essenraum. Ein Klassenraum wird als zusätzlicher Hortraum genutzt. Das ist keine zufriedenstellende Lösung“, sagt die Bürgermeisterin. Deshalb sei geplant, den Schuppen auf dem Gelände zum Teil abzureißen und an der Stelle ein Hortgebäude zu errichten. „Die Bausumme beträgt gegenwärtig rund 630 000 Euro“, informiert Gerhild Balzer. Eine Summe, die die Kommune nicht allein stemmen kann. „Wir haben Gespräche mit dem Landkreis geführt. Dieser hat uns Fördermittel in Höhe von 75 Prozent der Bausumme in Aussicht gestellt“, berichtet sie weiter.

Bau für 2023 geplant

Allerdings müssen sich Eltern, Kinder, Kollegium, die Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Hortträger und nicht zuletzt auch die Gemeinde noch ein wenig gedulden. „Wir rechnen erst im Oktober des kommenden Jahres mit einer konkreten Fördermittelzusage, sodass dann im Jahr darauf gebaut werden kann“, informiert sie.

Aktuell werden am Schulstandort Lüdershagen 32 Grundschülerinnen und Grundschüler im Hort betreut. „Mit dem neuen Hortgebäude erhöht sich die Platzkapazität dann auf 44“, berichtet die Bürgermeisterin. Mit der neuen Regelung, dass ab 2026 jedes Grundschulkind Anspruch auf einen Hortplatz haben soll, habe die Entscheidung für diese Investition nichts zu tun. „Diese haben wir vorher gefällt“, sagt sie. Aber tatsächlich ist die Gemeinde somit gewappnet. Denn in der Gemeinde Saal, die zum Einzugsbereich der Grundschule gehört, werde ebenfalls ein Hort betrieben.

Von Anja Krüger