Kap Arkona

Das Interesse der Archäologen an der slawischen Tempelburg von Arkona ist seit Langem ungebrochen. „Auf Befehl seiner Majestät“ fanden hier bereits 1846 und 1868 erste wissenschaftliche Untersuchungen statt. Eine genauere Entdeckungsreise zum Kap Arkona unternahm der Berliner Archäologe Carl Schuchhardt (1859-1943) vor 100 Jahren. In Expertenkreisen hatte er sich einen Namen gemacht, denn 1908 legte er mit einer neuen Grabungsmethode den Grundstein für die Siedlungsarchäologie. Dabei wies er bei Ausgrabungen der „Römerschanze“ in der Nähe von Potsdam eine verbrannte Holz-Erde-Mauer sowie ein Pfostenhaus nach und erkannte den Wert von „Pfostenlöchern“.

Text von Saxo Grammaticus als Grundlage

Carl Schuchhardt Quelle: Repro André Farin

Mitte August 1921 reiste er mit dem befreundeten Babylon-Forscher und Architekten Robert Koldewey (1855-1925) und seinem Sohn Walter Herwig nach Rügen. Sie hatten sich vorgenommen, mit Arkona eines von mehreren religiösen Zentren der Westslawen unter die Lupe zu nehmen. Schließlich hatte es vor seiner Eroberung im 12. Jahrhundert eine weitaus größere Bedeutung gehabt als alle anderen Standorte.

Der Text des Geschichtsschreibers Saxo Grammaticus diente beiden als eine Grundlage der Überlegungen und Grabungen. Der Privatsekretär des Bischofs Absalon begleitete damals die dänischen Truppen und beschrieb die Tempelanlage, in der die Gottheit Swantevit mit vier Köpfen verehrt und gefeiert worden war. Das war eine besondere Textquelle, denn für keine andere Slawenburg liegt ein solch detaillierter Zeitzeugenbericht vor.

Großer Teil der Tempelfläche schon abgebrochen

Am Kap fanden die Forscher eine Unterkunft in dem Logierhaus der Familie Stegemann, das nur fünf Minuten von dem Ausgrabungsfeld entfernt lag. Ihnen hatte der „oberste Leuchtturm-Beamte“, Maschinenmeister Kruse, einige Arbeiter vermittelt. Dieser beaufsichtigte damals das Burggelände und hatte „für die tadellose Erhaltung unserer Markierpfähle gesorgt“, schreibt Schuchhardt in seiner späteren Veröffentlichung. Darin bemerkte er auch, dass ein nicht geringer Teil der möglichen Tempelfläche an der Steilküste in den zurückliegenden Jahrhunderten bereits abgebrochen war und seine Untersuchung zur rechten Zeit passierte.

Mein Blick vom Peilturm auf die Ausgrabungsstätte Tempelburg am Kap Arkona 2020 Quelle: Corinna Schaak

Carl Schuchhardts Suche nach der Tempelburg schien von Erfolg gekrönt, denn er berichtete stolz von seinen Grabungsergebnissen. Er fand die Grundrisse von vier Häusern sowie einen freien Platz, auf dessen Ostseite sich der Tempel erhoben haben soll. Dieser sei ganz aus Holz gebaut worden und hatte eine Höhe von mindestens zehn Metern sowie eine quadratische Grundfläche mit einer Seitenlänge von 20 Metern. Das Fundament des Baus bestand nach seiner Auffassung aus mehreren Schichten von Feuer- und Granitsteinen.

Erkenntnisse blieben vage

Er meinte zudem, die vier von Saxo beschriebenen Pfosten gefunden zu haben. Doch gerade hier lag eines seiner damaligen Rätsel: „Ein quadratischer Kultbau ist auf deutschem Boden ganz ungewöhnlich“, schrieb der Wissenschaftler und zog eher eine Verbindung zu vergleichbaren Bauten von keltischen Heiligtümern in Frankreich.

Die Erkenntnisse blieben also vage, denn nachfolgende Historiker bezweifelten Schuchhardts Vermutungen zu den ausgegrabenen Fundamenten und Anlagen. Ingrid Schmidt bringt es in ihrer Darstellung „Götter, Mythen und Bräuche von der Insel Rügen“ (1997) auf den Punkt: Der Berliner hatte den Versuch unternommen, „das von Saxo Grammaticus geschilderte Bild der Tempelburg in das gewonnene Grabungsbild hineinzuinterpretieren.“

Dänischer Wissenschaftler interpretierte Funde anders

Der Kopenhagener Wissenschaftler Ejnar Dyggve hatte schon 1958 den Ausgrabungsbericht begutachtet und eigene Interpretationen angestellt. Er fand heraus, dass Saxos Beschreibung mit den von Schuchhardt aufgedeckten Fundamenten nicht übereinstimmte. Für die seinerzeit genutzten Pfahlbauten oder die erste Holzkirche der Dänen brauchte man kein steinernes Fundament. Zudem bezweifelte er die Größenordnungen, die Schuchhardt für die Anlage annahm: „Die kleinen Proportionen des Holztempels von Arkona … stehen in augenfälligem Gegensatz zur Größe der freigelegten Ruine.“

Diese seien eher die Reste eines christlichen Bauwerks der dänischen Eroberer, das nach 1169 errichtet worden war. Dyggve verglich die Fundamente glaubhaft mit einer frühromanischen Kirche im dänischen Ort Jelling und stellte den Bericht und die darin formulierten Behauptungen seines Kollegen völlig in Frage.

Information: Carl Schuchhardt veröffentlichte seinen Grabungsbericht mit Zeichnungen und Fotografien in dem Buch „Arkona. Rethra. Vineta. Ortsuntersuchungen und Ausgrabungen“. 1926 gab er es in zweiter Auflage und mit zahlreichen Ergänzungen heraus.

Von André Farin