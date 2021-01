Ribnitz-Damgarten

Bei einem Verkehrsunfall in Ribnitz (Kreis Vorpommern-Rügen) ist am Samstagabend eine 18-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie hatte bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr die Vorfahrtsregel missachtet und krachte in die Beifahrerseite eines anderen Wagens, wie die Polizei mitteilte.

Die junge Frau erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.

Von RND/dpa