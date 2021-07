Bad Sülze

Maximal 90 Punkte waren möglich, 90 Punkte erreichten Rita und Jan-Dirk Schneider. Damit belegten sie den ersten Platz beim diesjährigen Vorgarten-Wettbewerb der Wohnbau Bad Sülze GmbH. Das Wohnungsunternehmen, das in der Dahlienstadt auch seinen Sitz hat, verwaltet hier 125 Wohnungen.

Das Ehepaar erhielt aus den Händen von David Wehmann, der seit Februar dieses Jahres Mitarbeiter der WBS Immobilienservice GmbH (Verwalter der Wohnbau) ist, eine Urkunde und einen Pflanzgutschein in Höhe von 40 Euro.

Natürliche Gestaltung überzeugte Jury

Der von Rita und Jan-Dirk Schneider angelegte und pico-bello gepflegte Vorgarten Rostocker Tor 9 überzeugte die dreiköpfige Jury unter anderem durch seine natürliche und abwechslungsreiche Gestaltung. Hier blühen und gedeihen unter anderem Funkien, Clematis und Oregano. Der Oregano-Strauch wird fleißig besucht von Bienen und Schmetterlingen. Auch ein Insektenhotel und ein von Jan-Dirk Schneider selbst hergestelltes Vogelhäuschen fehlen nicht. An eine Wassertränke für die Vögel hat das Ehepaar ebenfalls gedacht.

„Im vorletzten und im letzten Jahr hatten wir jeweils einen zweiten Platz belegt, dass es nun der erste Platz geworden ist, darüber freuen wir uns natürlich sehr“, sagte Jan-Dirk Schneider am Montag bei der Übergabe der Urkunde und des Pflanzgutscheines. Wichtig sei aber vor allem die Teilnahme, fügte er noch hinzu.

Auf den zweiten Platz kam mit 87 Punkten Familie Klose. Das Rentnerehepaar, das ganz besonders Rosen liebt, erhielt ebenfalls eine Urkunde und einen Pflanzgutschein über 20 Euro. Und da sich auch die anderen Mieter große Mühe gegeben haben, bekamen alle Teilnehmer ab dem Platz 3 ein Dankeschönschreiben und je einen Pflanzgutschein in Höhe von zehn Euro.

Neun Teilnahmemeldungen in diesem Jahr

Der Wettbewerb der Wohnbau Bad Sülze GmbH erlebte in diesem Jahr bereits seine zehnte Auflage. Zum ersten Mal als Jurymitglied mit dabei war Anita Kaiser. Seit 1. April kümmert sie sich um das Tourismusmarketing des Salzmuseums Bad Sülze. Dass so viele Mieter links und rechts der Hauszugänge kleine Vorgärten geschaffen haben und sich so liebevoll um deren Pflege kümmern, findet sie toll.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neun Teilnahmemeldungen habe es in diesem Jahr gegeben, teilte Cornelia Gnadt, Mitarbeiterin der WBS Immobilienservice GmbH und Jurymitglied, mit. Bei ihrem Rundgang durch das Wohngebiet Am Mühlenberg und Rostocker Tor bewertete die Jury den Pflegezustand der Vorgärten, die Anordnung der Pflanzen und die Gesamtoptik. Jeweils maximal zehn Punkte in der jeweiligen Kategorie konnte jedes Jurymitglied vergeben.

Von Edwin Sternkiker