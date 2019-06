Born

Am Sonnabend, den 1. Juni, wurde in Born das traditionelle Kinderfest gefeiert. Der Umzug mit der Barther Blaskapelle startete um 9 Uhr auf dem Parkplatz „Zur Linde". Mehr als 100 Kinder begleiteten den Festzug zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf der Kutsche und der Darß-Bahn. Nach und nach wurden die sieben Würdenträger des Vorjahres von zu Hause abgeholt.

Am Nachmittag war der Festplatz bei strahlendem Sonnenschein mit über 300 Kindern und deren Eltern mehr als belebt. Bei den traditionellen Wettkämpfen dieses 179 Jahre alten Festes wurden die neuen Könige und Königinnen im Tonnenabschlagen, Taubenstechen, Luftgewehr- und Armbrustschießen ermittelt.

Nach den Wettkämpfen konnten sich die Kinder ausprobieren, zum Beispiel im Dosenwerfen, Sackhüpfen, an zwei Kletterbäumen, im Tunnelkrabbeln oder Schlengellauf. „Von so einem großen Ansturm waren wir selbst überwältigt. Uns gingen am Ende fast die Geschenke aus, die jedes Kind nach Absolvierung der Spielstationen bekommt. Aber eben nur fast“, so Edwin Knopf, Vorsitzender des Vereins. Ein rundum gelungenes Kinderfest, dem nach Barth zweitältesten in der Region.

Gewonnen haben beim Tonnenabschlagen Hugo Braasch in der Altersklasse drei bis vier Jahre. Er war auch im Vorjahr der Gewinner. Bei den Fünf- bis Siebenjährigen siegte Bengt Wolff, in der Gruppe der Acht- bis Zehnjährigen gewann Uli Semmler.

Beim Taubenstechen, ebenfalls einem historischen Wettbewerb, holte sich Lena Jahnke die Königinnenwürde, Kronprinzessin wurde Ella Weiß. Im Armbrustschießen wurde Konstantin Seidel Schützenkönig. Milena Priebe holte sich nach 2018 erneut den Titel als Schützenkönigin.

