Vorpommern-Bilanz der Regierung: Symbolpolitik allein reicht nicht

Schwerin

Seit gut vier Jahren leistet sich die Landesregierung einen Staatssekretär mit Personal, Büro und Fördertopf, um in Vorpommern die Stimmung aufzuhellen. Ein Politiker zum Anfassen. Gut zehn Millionen Euro flossen in Projekte – das ist kaum der Rede wert, verglichen mit dem Notwendigen.

Das Geld wird in Portionen verteilt, so dass es möglichst an vielen Stellen auffällt. Botschaft: Die SPD hat’s gemacht. Strukturpolitik kann die Landesregierung mit dem Team Dahlemann allerdings nicht allen Ernstes verkaufen wollen. Es geht um Symbolik. Die Politik ist noch da. Allein das ist etwas wert. Dahlemann hat in den Jahren für mehr Aufmerksamkeit auf Vorpommern gesorgt. Im Regierungskabinett nervt er so manchen Minister und erinnert daran, wo der Schuh drückt.

Das reicht aber nicht. Von den angekündigten Großprojekten für Vorpommern stecken fast alle noch in den Kinderschuhen – und sind oft nicht allein durch das Land finanzierbar. So wird es mehr brauchen als warme Worte der Ministerpräsidentin zur Vorpommern-Bilanz der Regierung. Ein Zukunftskonzept für beide Landesteile – keine Sonderbehandlung. Und: Ein Dahlemann allein sorgt nicht für den Wahlerfolg im September.

Von Frank Pubantz