Vorpommern: Hier ist das Paradies für Angler

Vorpommern

Petrijünger und Vorpommern – das passt. Nicht nur entlang der Küste zwischen Darß und Usedom finden Angler tolle Reviere. Auch an den Binnengewässern gibt es gute Möglichkeiten, um die Ruten auszuwerfen.

„Unser Angel-Hotspot zwischen Tribsees, Grimmen und Sundhagen ist eindeutig der Strelasund“, sagt Dirk Siems, Vorsitzender des Regionalanglerverbandes Nordvorpommern. Obwohl es mit der Trebel und der Badeanstalt in Grimmen auch gute Binnengewässer für die Petrijünger gebe.

Anzeige

Der Sund ist die erste Wahl

Sebastian Reiß, angelt mit der Wathose im Strelasund. Quelle: Privat

.

Weitere OZ+ Artikel

„Aber im Strelasund entlang der Küste der Gemeinde Sundhagen gibt es für uns Angler einfach alles: Barsche, Aal, Hecht und Zander“, sagt Siems. Und zur Zeit saisonal Reste vom Hering und noch etwa zwei Wochen lang die Hornhechte. Dazu immer Brassen und Plötze.

Grundsätzlich gebe es aber auch im Strelasund weniger Fische als noch vor ein paar Jahren, schätzt der Angler ein. Schuld sind seiner Meinung nach die Robben und vor allem die Kormorane. Die geringer werdende Fischanzahl sei mit dem interdisziplinären Forschungsprojekt „Boddenhecht“ unter der Leitung von Professor Robert Arlinghaus vom Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) nachgewiesen worden.

Und wer denke, zum Angeln im Strelasund müsse man unbedingt ein Boot haben oder mieten, der irrt, sagt Dirk Siems. Das geht genauso gut mit Wathose oder auch von Land, beispielsweise im Stahlbroder Hafen. „Nur weit genug rauswerfen müsse man dann können“, sagt er.

Rute raus am Greifswalder Ryck

Wer in der Hansestadt Greifswald seinem Lieblingshobby am Wasser frönen will, braucht keine weiten Wege zu gehen: Direkt am Ufer des Ryck haben Petrijünger Platz, gute Fanggelegenheiten und Natur direkt vor der Nase. „Empfehlenswert ist das Teilstück des Ryck beginnend bei der Klappbrücke im Fischerdorf Wieck bis zum ersten Bogen des Flusses in Stadtrichtung“, sagt Jens Schmidt (43), Hobbyangler und Mitarbeiter im Angelladen „Boddenangler“. „Und das Stück auf Höhe der Straße An den Wurthen.“

Angler können am Greifswalder Ryck die Natur genießen. Quelle: Christopher Gottschalk

Das Gewässer bietet zu dieser Jahreszeit Aussichten auf Barsch an der Angel oder auch Plötze. Das Ryckufer sei auch gut geeignet, weil Angelanfänger dort erste Schritte machen können: „Mutti und Papa haben dort genug Platz, um mit ihren Kindern zu angeln“, sagt Jens Schmidt. Nachts könne im Ryck auch ein Aal beißen. „Wer nah an die Schilfkanten geht, kann mit dem richtigen Köder durchaus auch auf einen Hecht hoffen.“ Dazu benötige man einen sogenannten „Spinner“: Beim Einholen erzeuge der Köder einen Wirbel, den die Fische sehr gut wahrnehmen würden.

Weitere Angelhotspots gebe es auf dem Greifswalder Bodden – allerdings bleiben die geheim. „Da draußen hat jeder seinen eigenen Platz“, sagt Jens Schmidt mit einem Lächeln.

Alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV Corona-Zeiten

In Wolgast das Revier vor der Haustür

Die Wolgaster leben gewissermaßen mittendrin im Anglerparadies. Kurze Wege und gute Aussichten auf ein respektables Fangergebnis bestimmen hier den Angleralltag. Fast täglich versuchen die Petrijünger am Fischmarkt von der Festlandseite oder von der Amazonenbrücke aus ihr Glück, wobei es die meisten Hobbyfischer auf den Barsch abgesehen haben.

Auch an der Eisenbahnüberführung neben der Kleinen Brücke und auf der Schlossinsel links und rechts der großen Peenestrombrücke halten sich die Stachelritter gern in Schwärmen auf.

Auch OZ-Redakteur Tom Schröter aus Wolgast begibt sich regelmäßig auf dem Peenestrom auf Angeltour. Vielleicht ist bald mal wieder solch ein ordentlicher Brocken dabei. Quelle: Privat

Vom Frühjahr bis zum Herbstende fährt die Anglerschaft vorzugsweise mit dem Boot auf dem Peenestrom zu ihren Fanggründen nahe Karlshagen, gegenüber der früheren Entenfarm bei Wolgast, am alten Tosbecken der Peene-Werft, am Hohendorfer See oder an der Negenmarker Rinne. An tieferen Stellen lauern die Zander auf Beute, während sich der Hecht bevorzugt an den Schilfkanten aufhält. Wer ein Boot braucht, kann dies unter anderem in Wolgast, in Peenemünde oder in Kröslin ausleihen.

Kritisch ist anzumerken, dass die Möglichkeiten für die Angler, in Wolgast vom Ufer aus ihrem Hobby nachzugehen, in den vergangenen Jahren immer weiter eingeschränkt wurden. So wurde zum Beispiel der Südhafen aus Gründen der Terrorabwehr für Angler gesperrt, was bis heute allgemein für Unverständnis sorgt.

Idylle im Stralsunder Hafen

Der Strelasund, die Meerenge zwischen der Hansestadt Stralsund und der Insel Rügen, ist als Eldorado für Petrijünger bundesweit bekannt. Hecht, Barsch und Zander können teilweise vom Land aus gefangen werden. Das gibt es so nicht überall. Hinzu kommt das Erlebnis: Angeln in der Hafenidylle oder das Erkunden des Naturraums „ Strelasund“ mit dem Boot.

Jedes Jahr im Frühling (Februar bis Mitte Mai) schwimmt der Hering in Schwärmen an der Hansestadt vorbei in den Greifswalder Bodden und nach dem Ablaichen wieder zurück in die Ostsee, die Nordsee und den Atlantik. Das wissen auch viele Nicht-Angler. Denn wenn das „Silber des Meeres“ durch den Strelasund schwimmt, sind zahlreiche bunte Boote auf dem Wasser – und Angler aus allen Bundesländern versuchen, den Fisch zu überlisten. Wann genau der Hering kommt, ist dabei jedoch von der Wassertemperatur abhängig. Man sagt, fünf Grad müssen es sein.

Angeln im Stralsunder Hafen: Ein Mann und ein Kind auf der Jagd nach frischem Fisch. Quelle: Kay Steinke

Wer am Strelasund auf Fischjagd gehen möchte, sollte sich vorher jedoch informieren. So ist unter anderem das Angeln in der Fahrrinne oder in der Anker- und Fischereisperrzone unter Rügenbrücke und Rügendamm nicht erlaubt.

Vom zeitlich befristeten Tourismusfischereischein – er kostet für 28 Tage 24 Euro – profitieren nicht nur Urlauber. Auch Einheimische können ihn erwerben. Dies ist derzeit nur im Ordnungsamt der Hansestadt Stralsund nach Terminvereinbarung möglich. Voraussichtlich ab dem 25. Mai kann der Schein auch wieder bei der Tourismuszentrale erworben werden. Wer bis dahin nicht nach MV einreisen durfte, aber einen Schein erworben hat, kann das Geld über das Ordnungsamt zurückbekommen.

Darß: Mit Boot oder Wathose

Der Bodstedter Bodden und der Saaler Boden sind für Andreas Pagel die schönsten Angelreviere. Der 41-Jährige ist der Vorsitzende des Angelvereins Prerow und kennt sich gut aus in der Region. Der Prerower ist nicht nur am Pachtgewässer des Angelvereins zu finden, er geht gerne auf Zander. Und da gebe es keine besseren Reviere als die Boddengewässer westlich der Meiningenbrücke. Egal, ob vom Boot aus oder mit Wathose im ufernahen Bereich, das Angeln in diesen Revieren bereite wirklich Freude.

Die Slipanlage im Borner Hafen eignet sich laut Andreas Pagel, besonders gut, um ein Boot ins Wasser zu bringen. Quelle: Timo Richter

Für Angler mit einem eigenen Boot biete sich die Slipanlage im Borner Hafen an, um das Boot ins Wasser zu bekommen. Ein Anruf bei Hafenmeister Werner Witt (Telefon 01 71/8 38 09 19) sei aber im Vorfeld erforderlich.

Günstige Einstiegspunkte mit Wathose seien direkt in Saal oder beispielsweise in Michaelsdorf zu finden. Für den Prerower bietet sich außerdem die Surfwiese in Born an. Dort könne es allerdings zu Konflikten mit Surfern und Kitern kommen, weil der Zander natürlich da stehe, wo die Wassersportler unterwegs sind.

Der Zander sei unabhängig von bestimmten Windrichtungen in den Boddengewässern zu angeln. Nur je nach Saison sind die Fische in tieferem oder flacherem Wasser zu finden. Bis zum 22. Mai dauert die Schonzeit für Zander.

Artenvielfalt rund um Rügen

Geheimtipps zum Angeln gibt es auf der Insel Rügen keine mehr – da ist sich Riccardo Biskupek, Vorsitzender des Kreisanglerverbandes Insel Rügen, sicher. Denn da auf Deutschlands größtem Eiland nicht nur in Seen, sondern auch in Bodden und Ostsee gefischt werden kann, kommen die Angler in Scharen. Sie freuen sich über die große Artenvielfalt.

„Auf Zander geht man am besten im Jasmunder Bodden, auf Hering vor Vaschvitz oder am Rügendamm, in wo es noch erlaubt und nicht bereits verboten ist“, erklärt der Experte und nennt weitere gute Reviere. Sassnitz beispielsweise für Hornfisch oder den Selliner See für Hecht.

Angler fischen im Flachwasser des Großen Jasmunder Bodden in der Nähe von Lietzow auf Rügen. Quelle: Jens Büttner/dpa

Riccardo Biskupek selbst wirft am liebsten die Rute in der Ostsee vor der Ostküste Rügens aus. Auch, weil es dort einen heiß begehrten Fisch zu angeln gibt: die Meeresforelle. „Er wird auch der ,Fisch der 1000 Würfe’ genannt, weil er so schwer zu angeln ist“, erklärt der Kreisverbandsvorsitzende. Ihm selbst ist es aber schon gelungen. Sein Tipp: Ein guter Fang gelingt meistens dort, wo man allein ist.

Was die Meeresforelle so besonders macht? „Sie gibt es nirgends zu kaufen“, sagt Biskupek. Doch wo genau die Angler auf Rügen ihr Glück probieren können, kann er nicht pauschal sagen: „Das ist windabhängig, aber ich empfehle unter anderem die Bereiche vor Glowe, Sellin und Mukran“.

Lesen Sie auch:

Von Ann-Christin Schneider, Almut Jaekel, Tom Schröter, Kay Steinke, Timo Richter und Christopher Gottschalk