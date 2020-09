Stralsund

Das Jahr 2020 wird als ein ganz besonderes Jahr in die Geschichte eingehen – und das nicht nur, weil die Corona-Pandemie das öffentliche Leben auf den Kopf stellte. Im Jahr 2020 begann für viele Unternehmen und Beschäftigte auch das Zeitalter des Homeoffice. Quasi über Nacht wurde das Von-zu-Hause-arbeiten salonfähig. Klassische, tief verankerte Denkmuster in den Köpfen wurden aufgebrochen.

Auf links umgekrempelt

Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Stralsund: „Man kann fast sagen: Die Arbeitswelt wurde einmal auf links gekrempelt.“ In kürzester Zeit seien Dinge ermöglicht worden, die vorher schier unmöglich waren. Argumente, immer vor Ort sein zu müssen, ständige Erreichbarkeit im Büro und eine festgelegte Arbeitszeit nach Stechuhr seien zur Seite geschoben worden. Das oberste Ziel in allen Firmen und Institutionen sei es gewesen, die Betriebsfähigkeit sicherzustellen.

„Allen Unkenrufen zum Trotz zeigte sich, dass es funktioniert“, so Radloff. „Und das auch noch unter erschwerten Bedingungen wie Homeschooling und Kinderbetreuung.“

Für Experten nicht verwunderlich

Wie es weiter heißt, ist das für Arbeitsmarktexperten das nicht verwunderlich. Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzt. Sie brauchen frei wählbare Ruhepausen und für die gelungene Bewältigung von Anforderungen ist ein Grundgefühl von Zusammenhalt, Sinnhaftigkeit und Einklang zentral. Das schafft keine Kennzahl und kein Büro.

Stefanie Patzelt ist Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in der Agentur für Arbeit Stralsund und berät in dieser Funktion Unternehmen über die Möglichkeiten der flexiblen Arbeitsorganisation. Sie weiß: „Motivation, Kreativität, Engagement kann man nicht erzwingen. Man muss es fördern. Menschen bringen sich nicht ein, entwickeln kreative Ideen und engagieren sich, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Unternehmen sind daher gut beraten, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Homeoffice auch nach Corona weiter zu ermöglichen – ganz individuell und flexibel auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer zugeschnitten.“

Die Gesellschaft verändert sich – auch ohne Corona. Arbeitswelten werden durchlässiger und Teams arbeiten globaler. Die Zukunft mitzugestalten, dass ist die große Chance, die sich den Unternehmen jetzt bietet.

