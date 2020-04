Vorpommern-Rügen: 10 700 Arbeitslose, 26 500 in Kurzarbeit

Stralsund

Das war zu erwarten: Die Corona-Pandemie hat auch im Nordosten den Arbeitsmarkt fest im Griff. 10 689 Männer und Frauen in Vorpommern-Rügen sind aktuell arbeitslos gemeldet, 733 mehr als noch im März und 1795 mehr als im April des Vorjahres. Damals lag die Arbeitslosenquote bei 7,9 Prozent, nun bei 9,5 – der höchste Aprilwert seit drei Jahren.

„Die aktuelle Steigerung der Arbeitslosenzahlen, insbesondere der deutliche Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, resultiert zum einen aus neuen Arbeitslosmeldungen, aber vor allem auch aus fehlenden Personal-Einstellungen“, erklärt Jürgen Radloff, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Stralsund. In vielen Unternehmen ruht die Personalsuche. Etwas mehr als 2000 offene Stellen sind der Agentur gemeldet – 561 weniger als im März.

Auf Rügen 1000 Arbeitslose mehr, in Grimmen 19

Die Zahlen im Detail: Auf Rügen sind 3444 Personen arbeitslos – fast 1000 mehr als im April vor einem Jahr, was einem Anstieg um 40 Prozent entspricht. Die Quote liegt aktuell bei 10,3 Prozent. Der Raum Stralsund zählt 4159 Arbeitslose (davon 3249 alleine in der Hansestadt), 474 mehr als im April 2019. Quote: 10,2 Prozent. In Ribnitz-Damgarten und dem Umland sind 1982 Menschen arbeitslos gemeldet, 307 mehr als im Vorjahr, Quote: 7,8 Prozent. In der Region Grimmen ist die Situation verhaltener: 1104 Leute sind arbeitslos, 19 mehr im Vergleich zum April des letzten Jahres. Quote: 8,5 Prozent.

Seit März haben zudem rund 3000 Unternehmen in der Region Vorpommern-Rügen Kurzarbeit angezeigt. Fast 26 500 Arbeitnehmer sind davon betroffen. „Zeigt eine Firma Kurzarbeit an, müssen die Arbeitnehmer nicht entlassen werden, sie bleiben weiterhin Beschäftigte der Unternehmen und bekommen für nicht geleistete Arbeitszeiten Kurzarbeitergeld“, erläutert Radloff.

„Dieses wird den Arbeitgebern zusammen mit den Sozialversicherungsbeiträgen von der Arbeitsagentur erstattet. Nach der Krise können die betroffenen Arbeitnehmer dann ohne Verzögerung wieder im Unternehmen eingesetzt werden.“

Saisonauftakt ist komplett ausgeblieben

Um das Ostergeschäft herum, spätestens aber Ende April, ziehe der Arbeitsmarkt in der Region normalerweise deutlich an. Viele Tourismusbetriebe würden dann in die Saison starten und mit ihren Personalbedarfen für einen deutlichen Rückgang der Beschäftigungslosigkeit sorgen. „Der Saisonauftakt ist in diesem Jahr jedoch komplett ausgefallen“, stellt Radloff fest. Neben dem Hotel- und Gastronomiegewerbe leiden angrenzende Dienstleistungsbereiche wie das Reinigungsgewerbe am stärksten unter der Krise. Auch im produzierenden Gewerbe und im Baubereich hat die Beschäftigungslosigkeit zugenommen.

