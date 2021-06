Vorpommern-Rügen: Corona-Krise hat den Arbeitsmarkt fest im Griff

Stralsund

Die Corona-Krise hielt den Arbeitsmarkt der Region Vorpommern-Rügen auch im Mai weiterhin fest im Griff. Aktuell sind zwischen Sassnitz und Marlow 11 276 Männer und Frauen ohne Job. Das sind zwar 347 weniger als im Vormonat, allerdings bliebt die Entwicklung deutlich hinter dem zurück, was normalerweise in dieser Jahreszeit zu erwarten wäre.

„Spätestens zu Pfingsten müsste das Tourismusgeschäft in unseren Urlaubsregionen eigentlich brummen und auch der Personalnachfrage auf dem Arbeitsmarkt einen deutlichen Schub verleihen“, analysiert Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund. „Doch das war in diesem Jahr nicht der Fall. Die im Mai geltenden Corona-Einschränkungen haben die Hotel- und Gastronomiebranche – einen sehr wichtigen Wirtschaftsbereich in Vorpommern – immer noch stark belastet. Das hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt.“

3000 Arbeitslose mehr als im Mai vor Corona

Die Arbeitslosenquote in Vorpommern-Rügen sank nur leicht von 10,3 Prozent im April auf jetzt 10,0 Prozent im Mai. Das ist dasselbe Niveau wie im Vorjahresmonat. Allerdings war auch der Mai 2020 von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt und eignet sich daher nur bedingt für einen Vergleich.

Um einschätzen zu können, wie stark sich die Pandemie auf dem Arbeitsmarkt der Region auswirkt, muss man bis ins Vor-Corona-Jahr 2019 zurückblicken. Im damaligen Mai lag die Zahl der Arbeitslosen bei 8268. Heute sind es 3000 Personen mehr. Die Quote erreichte im Mai 2019 einen Wert von 7,3 Prozent. Das war mit weitem Abstand die niedrigste Arbeitslosenquote, die in einem Mai seit der Wiedervereinigung 1990 erreicht wurde.

„Von dem damaligen Niveau sind wir aktuell weit entfernt“, führt Radloff aus. „Wie schnell der Arbeitsmarkt wieder anziehen wird, kann derzeit niemand mit Bestimmtheit sagen. Ich rechne zumindest ab dem Juni – mit der Öffnung der Region für Touristen – und auch für die Sommermonate mit einem Ansteigen der Personalnachfrage und einem Rückgang der Beschäftigungslosigkeit.“

Keine Branche liefert Impulse

Die Tourismusbranche ist natürlich nicht der einzige Wirtschaftsbereich, der den Arbeitsmarkt im Landkreis Vorpommern-Rügen beeinflusst. Nennenswerte Impulse kamen allerdings aus keiner der anderen Branchen. „Alle Wirtschaftsbereiche vermelden leicht sinkende Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vormonat“, so der Agenturchef. „Das sind allerdings nur sehr geringe Veränderungen, die in ihrer Summe zum Rückgang der Arbeitslosigkeit um 347 Personen führten.“

Im Bereich Stralsund sind derzeit 4305 Personen arbeitslos gemeldet. 141 weniger als im April. Quote: 10,5 Prozent. In Grimmen sind 1266 Menschen ohne Arbeit, 32 weniger als im Vormonat. Quote: 9,5 Prozent. Im Bereich Ribnitz-Damgarten sind 2303 Menschen ohne Job (-37), Quote: 9 Prozent. Bergen auf Rügen meldet 3442 Arbeitslose (-137) und eine Quote von 10,4 Prozent.

Fast 4000 Langzeitarbeitslose

Im Monat Mai sorgte auch das Instrument der Kurzarbeit weiterhin für eine Stabilisierung am Arbeitsmarkt. Ohne die Inanspruchnahme der Regelungen wäre die Arbeitslosigkeit deutlich höher ausgefallen. Zuletzt nutzen noch über 1800 Unternehmen im Landkreis diese Möglichkeit.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sorgen mittlerweile auch für einen deutlichen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Aktuell sind fast 4000 Männer und Frauen ein Jahr oder länger ohne Job. Das sind fast 60 Prozent mehr als im Vorjahr.

Von OZ