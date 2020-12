Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat am Mittwochabend seine Übersicht über Corona-Fälle an Schulen und in Kindertagesstätten aktualisiert. Demnach sind seit Dienstag an zwei weiteren Einrichtungen Infektionen mit dem Corona-Virus aufgetreten.

So wurde den Angaben nach eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte „Knirpsenland“ in Trinwillershagen am Dienstag positiv getestet. Für die Mitarbeiterin und deren Kontaktpersonen sei eine 14-tägige Quarantäne angeordnet worden, heißt es aus der Kreisverwaltung. Betroffen ist auch die CJD Christophorusschule Rügen. Dort sei am Mittwoch bei einem Schüler Corona festgestellt worden. Für die Schulklasse gelte nun ebenfalls eine Quarantäne, deren geplantes Ende mit dem 18. Dezember angegeben wurde.

Zehn Schulen in Vorpommern-Rügen betroffen

Damit hat sich die Zahl der von Corona-Fällen betroffenen Schulen, Kindertagesstätten und Horte im Landkreis Vorpommern-Rügen auf aktuell zehn erhöht.

An der Grundschule „ Martha Müller-Grählert“ in Franzburg endet die Quarantäne, sofern kein weiterer Fall auftritt, am 11. Dezember. Dort war ein Schüler am 1. Dezember positiv auf das Virus getestet worden.

Für die Zentrale Grundschule „ Friedrich Adolf Nobert“ in Barth ist das Ende der für mehrere Klassen angeordneten Quarantäne für den 15. Dezember geplant. Dort waren seit dem 2. Dezember bei zwei Schülern und einer Lehrerin Corona-Infektionen festgestellt worden.

Am Hort „Villa Kunterbunt“, ebenfalls in Barth, ist am 2. Dezember ein Coronafall aufgetreten. Das geplante Ende der Quarantäne für das Kind und dessen Kontaktpersonen ist mit dem 14. Dezember angegeben worden.

20 Schüler in Garz auf Rügen infiziert

An der Regionalen Schule am Burgwall in Garz sind seit dem 3. Dezember 22 Corona-Fälle aufgetreten – bei 20 Schülern und einer Lehrerin. Das geplante Quarantäne-Ende der definierten Kohorte hier ist der 18. Dezember.

14 Schüler und fünf Lehrer befinden sich derzeit an der Grundschule „ Juri Gagarin“ in Stralsund in Quarantäne. Sie ist bis zum 16. Dezember geplant.

In der Kindertagesstätte „Sünnenkieker“ in Born auf dem Darß sind seit dem 3. Dezember zwei Mitarbeiter an Corona erkrankt. Alle anwesenden Kinder und Erzieher sind in Quarantäne geschickt worden. Deren geplantes Ende ist am 17. Dezember.

Der Hort „Horthaus Pfiffikus Haus 2“ in Stralsund hat am 5. Dezember einen Corona-Fall gemeldet. Für das betroffene Kind und dessen Kontaktpersonen ist das geplante Quarantäneende für den 16. Dezember festgelegt worden.

Für die Freie Schule Prerow sollte die Quarantäne bereits am 9. Dezember ablaufen. Dort war am 27. November ein Mitarbeiter positiv getestet worden.

