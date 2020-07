Vorpommern-Rügen: Das sind die Termine für Schadstoffsammlung im Juli

Stralsund

Die mobile Schadstoffsammlung findet im Juli und August jeweils einen Tag auf allen Wertstoffhöfen im Landkreis Vorpommern-Rügen statt. Die Termine in diesem Monat: 13. Juli in Samtens, 14. in Sagard, 16. in Barth, 20. in Ribnitz-Damgarten, 22. in Camitz, 23. in Grimmen und am 27. Juli in Stralsund. Die Termine sind auch im aktuellen Abfallkalender, auf der Internetseite www.awi-vr.de oder in der Abfall-App des Landkreises Vorpommern-Rügen veröffentlicht.

„Schadstoffe können von privaten Haushalten und Gewerbetreibenden in haushaltsüblichen Mengen am Schadstoffmobil abgegeben werden“, informiert der Landkreis. Als „haushaltsübliche Menge“ werden maximal 20 Liter oder Kilogramm je Abfallart bezeichnet.

Als Schadstoffe gelten beispielsweise Autopflegemittel, flüssige Farben und Lacke, Lösungsmittel, Klebstoffe, Desinfektionsmittel, Holzschutz-, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Säuren, Laugen, Haushaltschemikalien, Thermometer, Energiesparlampen, Gifte, Chemikalien sowie elektrische Haushaltskleingeräte bis zur Länge, Breite und Tiefe von jeweils maximal 30 Zentimetern, also etwa Bügeleisen, Toaster oder Mobiltelefon.

Schutzmaßnahmen gelten auch auf Wertstoffhof

Sandra Lehmann von der Abfallberatung des Landkreises weist darauf hin, dass die Schadstoffe nicht unbeaufsichtigt an oder auf den Wertstoffhöfen abgestellt werden dürfen. „Verkaufsverpackungen, wie restentleerte Dosen und Eimer zum Beispiel von Farben oder Lacken, werden am Schadstoffmobil nicht angenommen. Diese können über den Gelben Sack entsorgt werden.“ Um die Verbreitung des Corona-Virus weiterhin einzudämmen, gelten auch während der Schadstoffsammlung die allgemeingültigen Sicherheitsmaßnahmen.

