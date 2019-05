Ribnitz-Damgarten/Stralsund

Hickhack um den Namen eines Kandidaten für die Kreistagswahl: Der Ribnitz-Damgartener Dr. Lienhard Pagel, der für die Freien Wähler antritt, hatte sich beklagt, dass sein vermeintlich „falscher“ Vorname auf die Stimmzettel gedruckt worden ist. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat mittlerweile reagiert.

Was war passiert? Dr. Armin Lienhard Pagel wirbt für sich mit seinem Rufnamen Lienhard. Auf dem Stimmzettel steht jedoch Armin. Pagel befürchtete nun, dass der vermeintlich falsche Vorname die Wähler verwirren könnte. „Unter Armin bin ich unbekannt. Es geht mir um die Gleichbehandlung aller Kandidaten“, sagt der Ribnitz-Damgartener.

Dr. Lienhard Pagel kandidiert für den Kreistag Vorpommern-Rügens. Quelle: Privat

Auslöser der Verwirrung waren offenbar unterschiedliche Angaben auf diversen Formularen. So sei laut einer Prüfung der Landeswahlleitung auf der Zustimmungserklärung für den Wahlvorschlag keiner der Vornamen als Rufname unterstrichen worden. Unterschrieben habe der Kandidat diese Erklärung allerdings mit „ L. Pagel“. Auf einem anderen Dokument, der sogenannten Wählbarkeitsbescheinigung, sei dagegen der Rufname richtigerweise unterstrichen worden.

In der Niederschrift über die Versammlung der Freien Wähler, auf der über die Zulassung der Bewerber entschieden wurde, sei wiederum kein Rufname explizit markiert worden. Es sei zudem vereinbart worden, bei der Angabe von mehreren Vornamen den ersten auf den Stimmzettel zu drucken. Bis zur Zulassung der Bewerber durch den Kreiswahl-Ausschuss habe keine der Vertrauenspersonen Pagels die Angaben korrigiert. Eine Vertrauensperson habe gar die Richtigkeit dieser Angaben unterzeichnet. Und so landete Armin auf dem Stimmzettel.

„Aufgrund dieser – beidseitig fehlerhaften – Konstellation habe ich dem Landkreis Vorpommern-Rügen empfohlen, durch – wahlrechtlich korrekt formulierte – Bekanntmachungen umgehend eine Richtigstellung des Rufnamens zu veröffentlichen“, teilte Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke mit. Und so wird am Sonntag in den Wahllokalen, in denen Dr. Lienhard Pagel antritt, eine entsprechende Bekanntmachung ausgehängt.

Robert Niemeyer