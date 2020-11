Vorpommern-Rügen: Gebühren für Abfallentsorgung sollen deutlich steigen

Stralsund

Die Einwohner des Landkreises Vorpommern-Rügen müssen sich auf höhere Kosten für die Entsorgung von Rest- und Biomüll einstellen. Geplant ist, die Beträge um 14,55 Prozent ab Anfang 2021 anzuheben. Der Finanzausschuss stimmte auf seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für die entsprechende Vorlage. Das letzte Wort in der Sache hat der Kreistag. Er trift sich am 14. Dezember in Grimmen zu seiner nächsten Sitzung.

„Hat die Abfallwirtschaft nicht genug erwirtschaftet oder warum muss es so drastisch sein?“, fragte Thoralf Pieper von der Fraktion Bürger für Stralsund-FDP. Er tat dies vermutlich stellvertretend für alle Ausschussmitglieder, die sich wunderten, wieso eine Erhöhung überhaupt nötig sei, da der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft für 2019 einen Überschuss in Höhe von 234 000 Euro ausweisen konnte.

„Beauftragte Dritte“ werden an der Preisschraube drehen

Torsten Ewert, Leiter des Eigenbetriebes, führte als Antwort eine ganze Reihe von Gründen ins Feld, die eine Erhöhung aus seiner Sicht notwendig machen. „Wir rechnen mit einer Preisanpassung der beauftragten Dritten ab 2022“, sagte er. Beauftragte Dritte sind Firmen, die im Auftrag des Eigenbetriebes die Müllabfuhr übernehmen, etwa Nehlsen aus Stralsund oder Alba aus Velgast. Auch die Vorbehandlung von Müll aus dem ehemaligen Landkreis Nordvorpommern bei Veolia in Rostock zählt zu den eingekauften Dienstleistungen.

Der Grund für die Annahme ist, dass diese Firmen bereits versucht hätten, ihre Preise zu erhöhen, berichtete Ewert. Allerdings muss dafür eine sogenannte Bagatellgrenze überschritten werden. Diese liegt bei fünf Prozent. Die Kosten der Dritt-Firmen seien in der Vergangenheit zwar gestiegen, lagen aber knapp unter den fünf Prozent. Die Preiserhöhung war damit vom Tisch. Ewert geht davon aus, dass die Grenze in naher Zukunft überschritten wird, da zum Beispiel der Mindestlohn angehoben und davon ausgegangen wird, dass die Dieselpreise steigen werden. Es wäre die erste Erhöhung der Dienstleister seit 2016.

Mehr als 30 000 Tonnen Biomüll im Jahr

Hinzu kommt, dass die Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH (OVVD) ihre Preise um zehn Prozent erhöhen wird, wie Ewert mitteilte. Sie ist die kommunale Entsorgungsgesellschaft der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen und betreibt seit 1997 eine Deponie in Rosenow bei Neubrandenburg. Dorthin wird beispielsweise Sperrmüll aus Vorpommern-Rügen gebracht.

Erhöhung in Zahlen Die Grundgebühr soll im kommenden Jahr von 15,84 auf 16,70 Euro steigen. Auswahl weiterer Posten: Restabfallbehälter, 60 Liter mit weißem Deckel, monatliche Abfuhr, alter Betrag: 33,14 Euro, neuer Betrag: 37,97 Euro. Restabfallbehälter, 60 Liter, 14-tägliche Abfuhr, alt: 71,81 Euro, neu: 82,26 Euro Restabfallbehälter, 80 Liter, 14-tägliche Abfuhr, alt: 95,75 Euro, neu: 109,68 Euro Restabfallbehälter, 120 Liter, 14-tägliche Abfuhr, alt: 143,62 Euro, neu: 164,52 Euro Restabfallbehälter, 240 Liter, 14-tägliche Abfuhr, alt: 287,25 Euro, neu: 329,05 Euro Restabfallbehälter, 1100 Liter, 14-tägliche Abfuhr, alt: 1316,55 Euro, neu: 1508,14 Euro

Ein weiterer „gewichtiger“ Grund: „Wir haben die Mengenprognosen verändert. Den Bioabfall haben wir in diesem Jahr mit 28 500 Tonnen veranschlagt. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten beiden Jahren jeweils 30 500 Tonnen anfallen“, so Ewert. Die jüngere Generation sei nicht mehr so im Garten aktiv wie die Älteren. Anstatt selbst zu kompostieren, würden Jüngere eher zur Biotonne greifen, erklärte er.

Die Müllmengen im Landkreis nehmen zu. Quelle: Stefan Sauer

Gebührensatzung gilt für 2021 und 2022

„Wir sind im Moment im gesamten Landkreis bei mehr als 100 Kilogramm Biomüll pro Einwohner im Jahr.“ Beim Sperrmüll und beim Restabfall seien ebenfalls höhere Mengen zu erwarten. „Das ergibt in der Summe Kosten für den Eigenbetrieb in Höhe von drei Millionen Euro“, zeigte dessen Leiter auf.

Die neue Satzung soll für die nächsten zwei Jahre gelten. Sollten dadurch Überschüsse erwirtschaftet werden, würden diese dem Gebührenzahler zurückgegeben werden, sagte Ewert. Landrat Stefan Kerth ( SPD) kommentierte: „Gebührenerhöhungen sind nie populär.“ Er verwies im selben Atemzug aber darauf, dass es in der Vergangenheit auch Gebührensenkungen gegeben habe.

„In der Krise sollte man versuchen, einen anderen Weg zu finden“

Thomas Naulin ( AfD) entgegnete: „Da ist viel hätte, sollte, könnte dabei.“ Die Annahmen seien „für eine Erhöhung nicht ausreichend. Wir haben harte Zeiten und deshalb werden wir dagegen stimmen. Gerade jetzt in der Krise sollte man versuchen, einen anderen Weg zu finden.“ Einen Vorschlag machte er aber nicht.

Torsten Ewert hingegen geht davon aus, dass die Erhöhung kommen wird. „Diskussionen gibt es immer. Ich denke, die Satzung wird in Kraft treten. Sollte sie durchfallen, blieben die aktuellen Gebühren gültig. Das wäre insgesamt unglücklich.“

Von Kai Lachmann