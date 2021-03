Stralsund

Ab Montag nehmen im Landkreis Vorpommern-Rügen zusätzlich zum Impfzentrum Stralsund nacheinander vier Außenstellen den Betrieb auf. Den Auftakt macht am Montag der Standort in Bad Sülze. Am Dienstag folgt Bergen auf Rügen, am Mittwoch Grimmen, und am Donnerstag startet der Betrieb in der Außenstelle Ribnitz-Damgarten.

Die neuen Standorte können laut Landkreis bereits über das Buchungssystem des Landes gebucht werden. Sie werden nach Angaben des Landkreises in Anwesenheit des ärztlichen Leiters nacheinander in Betrieb genommen, um organisatorischen Problemen vorzubeugen. Die zusätzlichen Standorte sollen für Impfberechtigten die Wege verkürzen.

Von RND/dpa