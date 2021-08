Stralsund

Mit Walking, Yoga und Gerätetraining will die Stiftung Betroffen künftig Krebspatienten im Kreis Vorpommern-Rügen helfen. Laut Stiftungsgründer und Helios-Chefarzt Prof. Matthias Birth hätten Studien längst gezeigt, dass Sport messbar die Nebenwirkungen einer Krebsbehandlung reduzieren und damit direkte Einflüsse auf den Verlauf der Erkrankung nehmen kann. Über die Stiftung soll dieses Wissen nun in die Praxis umgesetzt werden. In Stralsund, Bergen und Ribnitz-Damgarten startet ab dem 24. August 2021 das neue kostenfreie Sportangebot für Krebspatienten, das sie fit für die Tumortherapie machen soll.

„Das Wissen um die positiven Effekte von Sport bei Krebs ist leider noch nicht ausreichend in der Versorgungspraxis angekommen. Diese Lücke wollen wir schließen, um Nebenwirkungen der Therapie zu mildern und Patienten zu schnellerer Genesung zu verhelfen“, erklärt Prof. Birth vom Helios Hanseklinik Stralsund. Bereits im Februar 2020 wäre das Angebot in der Hansestadt an den Start gegangen. Doch durch die mit dem Coronavirus verbundenen Einschränkungen musste es nach wenigen Terminen ausgesetzt werden. Nun läuft das Projekt an gleich drei Standorten in Vorpommern-Rügen wieder an.

Prof. Dr. Matthias Birth, Chefarzt der Chirurgie der Helios-Kliniken Stralsund, gründete die Krebsstiftung Betroffen. Quelle: Christian Rödel

Möglich machen das vor allem tatkräftige Partner und Unterstützer wie Physiotherapeuten des Helios-Hanseklinikum, der Gesundheits- und Fitnessclub RügenFIT in Bergen und die Sparda-Bank, die für die Unterstützung des Projektes im Dezember 2020 30 000 Euro gespendet hat.

Welche Kurse demnächst angeboten werden

Das Sportangebot richtet sich an Krebspatienten aus dem Landkreis. Ab der Diagnose der Erkrankung bis zum Ende der Behandlung. Die Sportkurse finden in Stralsund, Bergen und Ribnitz-Damgarten jeweils zwei Mal die Woche statt und werden von Physiotherapeuten und zertifizierten Trainern geleitet. Die Kurse verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und setzten sich zusammen aus Kräftigung, Ausdauer und meditativen Inhalten. Dies können Walking, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, Gerätetraining, Theraband, Atemübungen, Tai-Chi, Qigong, Yoga, Autogenes Training usw. sein. Eine Gruppe ist auf maximal zehn Teilnehmer beschränkt. Wer mitmachen möchte, muss sich vorher telefonisch anmelden. Es entstehen keine Kosten.

Warum Sport für Krebspatienten so wichtig ist

Krebserkrankungen treten oft im höheren Lebensalter auf. Gerade in diesen Altersgruppen gewinnt Sport und gezieltes Krafttraining aufgrund des abnehmenden Fitnesslevels und den mit der Chemo- oder antihormonellen Therapie verbundenen Strapazen an enormer Bedeutung. „Sport, richtig angewandt, erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine dauerhafte Heilung“, erklärt Prof. Birth. „Körperliche Aktivität hat bereits Einfluss auf die Entstehung von Krebs und reduziert nach der Erkrankung nachweislich das Rückfallrisiko.“

Kurszeiten und Kontakte Die Kurszeiten für die Regionen im Überblick Stralsund: Krankenhaus West, Rostocker Chaussee 70, 18435 Stralsund;Dienstag 15.30–16.30 Uhr (Kulturhaus, Haus 14);Donnerstag 15.00–16.00 Uhr (Sporthalle, Haus 16);Anmeldung unter 03831/45 33 38; Bergen: Gesundheits- und Fitnessclub RügenFIT, Sundstraße 13, 18528 Bergen auf Rügen;Dienstag 14.00–15.00 Uhr;Donnerstag 15.00–16.00 UhrAnmeldung unter 0152 / 22 77 96 34 oder 038 38 / 209 403 Ribnitz-Damgarten: Sportraum Helios-Tagesklinik, Alte Klosterstraße 19, 18311 Ribnitz-DamgartenDienstag 14.30–15.30 Uhr;Donnerstag 16.00–17.00 Uhr;Anmeldung unter 038 21 / 869 90 45 oder 0157 / 95 619 63

