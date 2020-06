Vorpommern-Rügen: Kreistag berät über zusätzliche Millionen für den Busverkehr

Stralsund

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) ist durch die Corona-Krise in eine finanzielle Schieflage geraten. Sowohl im Schüler- als auch im sonstigen Linienverkehr sind Einnahmeausfälle in Millionenhöhe zu beklagen. Wenn der Landkreis nicht mehr Geld zusteuert, droht dem Unternehmen im dritten Quartal die Zahlungsunfähigkeit.

So steht es in einer der beiden Beschlussvorlagen, mit denen sich der Kreistag von Vorpommern-Rügen auf seiner nächsten Sitzung am Montag, 15. Juni, beschäftigt. Sie haben eine Erhöhung des Jahreszuschusses für die VVR von zusammen mehr als 3,7 auf dann 7,3 Millionen Euro zum Inhalt.

Weitere Themen der Sitzung sind der Medien- und der Schulentwicklungsplan sowie Vorschlagslisten für die Besetzung ehrenamtlicher Richterstellen am Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht MV in Greifswald. Der nächste Kreistag findet nicht wie sonst in der Stralsunder Hochschule, sondern im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ in Grimmen statt. Beginn ist um 17 Uhr.

Von Kai Lachmann