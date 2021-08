Ribnitz-Damgarten/Bad Sülze

Die Zeit der Corona-Impfzentren des Landkreises Vorpommern-Rügen ist offenbar vorbei. Wie die Kreisverwaltung jetzt mitteilte, werden die Außenstandorte des Corona-Impfzentrums in Stralsund geschlossen.

Das heißt: In Bad Sülze (Turnhalle), Grimmen (Ausstellungsraum der Kleintierzüchter) sowie Barth (Bleicherwall 1a) wird nur noch am Donnerstag, 19. August, geimpft. In Ribnitz-Damgarten (Begegnungszentrum) ist das Impfzentrum ab dem 28. August geschlossen. In Bergen (Medien- und Informationszentrum) wird nur noch bis zum 31. August geimpft.

Im Begegnungszentrum in der Demmler-Straße in Ribnitz wurde das Impfzentrum eingerichtet. Quelle: Robert Niemeyer

Stralsunder Impfzentrum bleibt geöffnet

In Bad Sülze, Barth und Grimmen sind am letzten Tag Impfungen auch ohne Termin möglich, das gilt laut Homepage des Landkreises auch in den anderen Impfzentren. Die Öffnungszeiten sind auf www.lk-vr.de veröffentlicht.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Impfzentrum in der Rostocker Chaussee in Stralsund auf dem Gelände der SIC bleibt weiterhin geöffnet, und zwar montags bis freitags von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr. Auch hier sind Impfungen ohne Termin möglich. Zudem werden weitere Sonderimpfaktionen geplant und rechtzeitig bekannt gegeben.

Mobile Impfteams ab kommender Woche

Hintergrund ist, dass mittlerweile die Hausärzte vornehmlich die Corona-Schutz-Impfungen übernommen haben. Außerdem werden ab der kommenden Woche mobile Impfteams die Impfangebote der Hausärzte unterstützen. Ziel sei es, den Bürgern des Landkreises einen noch leichteren Zugang zum Impfen zu schaffen. Viele Ämter und Gemeinden im Landkreis würden dieses Vorhaben unterstützen und Räumlichkeiten in den Orten bereitstellen.

Die mobilen Impfteams werden beispielsweise im Ostseebad Binz, in Altenpleen, in Putbus, in Richtenberg, im Ostseebad Sellin, in Sassnitz, in Grammendorf, in Kirch-Baggendorf und im Ostseeheilbad Zingst sowie weiteren Orten auf dem Darß vor Ort sein. Die genauen Standorte und Termine werden noch koordiniert und rechtzeitig bekanntgegeben.

Von Robert Niemeyer